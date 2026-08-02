أسعار الخضروات اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 في سوق العبور

شهدت أسعار الخضروات ، ا ليوم الأحد 2 أغسطس 2026، حالة من الاستقرار داخل سوق العبور للجملة، مع استمرار تفاوت الأسعار بين الأصناف المختلفة وفقًا لجودة المنتجات وحجم المعروض.

وتراوحت أسعار الطماطم بين 5 و10 جنيهات للكيلو، بينما سجلت البطاطس أسعارًا تراوحت بين 13 و20 جنيهًا، في حين بلغ سعر البصل الأبيض من 7 إلى 11 جنيهًا، والبصل الأحمر من 6.5 إلى 8.5 جنيه للكيلو.

أسعار الخضروات الأساسية في سوق العبور

وجاءت أسعار أبرز أصناف الخضروات على النحو التالي:

الطماطم: من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو.

البطاطس: من 13 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

البصل الأبيض: من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو.

البصل الأحمر: من 6.5 إلى 8.5 جنيه للكيلو.

الكوسة: من 5 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

الجزر بدون عروش: من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

الفاصوليا: من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان البلدي: من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.

الباذنجان الرومي: من 2 إلى 5 جنيهات للكيلو.

الباذنجان الأبيض: من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.

الفلفل الرومي البلدي والصوب: من 3 إلى 9 جنيهات للكيلو.

الفلفل الحامي: من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو.

الفلفل الألوان: من 15 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو.

الخيار البلدي والصوب: من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

البامية: من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الثوم والبطاطا والقلقاس

وسجلت أسعار عدد من الأصناف الأخرى:

القلقاس: من 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو.

البطاطا: من 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

الثوم: من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

اللفت: من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو.

البنجر: من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.

القثاء: من 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو.

ورق العنب البلدي والبناتي: من 20 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار البروكلي والقرنبيط والكرنب

وتراوحت أسعار البروكلي بين 35 و50 جنيهًا للكيلو، بينما سجل القرنبيط أسعارًا من 3.5 إلى 6.5 جنيه للرأس، وبلغ سعر الكرنب من 4 إلى 6 جنيهات للرأس.

كما تراوح سعر قرع العسل بين 24 و72 جنيهًا، بحسب حجم ووزن الثمرة.

وتُعد هذه الأسعار أسعار جملة داخل سوق العبور، وقد تختلف عند طرح المنتجات في أسواق التجزئة والمحال التجارية، وفقًا لتكاليف النقل والتداول وهوامش الربح.