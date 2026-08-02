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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: تسليم 120 نموذج 8 تصالح و24 رخصة بناء ورفع الإشغالات وغلق المحال غير المرخصة بالغربية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، حرص الوزارة على المتابعة الدورية لانتظام تشغيل خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الوزارات المعنية وذلك بعد أيام من إطلاق الخدمة عبر المنصة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات خلال المراحل الأولى للتشغيل ، بالإضافة إلى متابعة استقبال المواطنين فى المراكز التكنولوجية بالمحافظات والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، للوقوف على انتظام تشغيل المنظومة  بالمراكز التكنولوجية فى جميع المحافظات وكفاءة فرق العمل المدربة على تقديم الخدمة لأصحاب المحال العامة وتقديم الدعم الفني لضمان استدامة كفاءة الخدمة.

نتائج المرور الميدانى

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض تقريراً حول نتائج المرور الميدانى لوفد من الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمحافظة الغربية حيث تم المرور على 4مراكز تكنولوجية بالمحافظة ، شملت مركز ومدينة زفتى، ومركز ومدينة كفر الزيات، وحي أول طنطا، وحي ثان طنطا، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على مستوى الأداء، ومراجعة الملفات الحيوية بما يضمن تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة ، بالاضافة إلى عقد لقاءً مع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، واجتماعاً مع السكرتير العام للمحافظة بحضور جميع مراكز الإصدار ومديري المراكز التكنولوجية لمتابعة منظومة المحال العامة والتسهيل علي المواطنين وتسهيل الإجراءات وعمل تجارب واقعية علي منظومة مصر الرقمية ، حيث ضم كل من اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة ، والدكتور محمود سامي، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والمهندس محمد عبدالمنعم، مدير النظم والتطبيقات لمشروعات المحليات بوزارة التخطيط.

إتاحة خدمة تراخيص المحال العامة إلكترونيًا

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن إتاحة خدمة تراخيص المحال العامة إلكترونيًا تأتي في إطار جهود الدولة لتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، وتقليل الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

وأضافت د.منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يوفر تجربة خدمية أكثر سهولة ومرونة للمواطنين، ويدعم تحسين بيئة الأعمال، ويعزز جهود الدولة في بناء جهاز إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا والحوكمة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة  على استمرار الوزارة في متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالخدمة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يضمن تقديم خدمات حكومية رقمية تتسم بالكفاءة والسرعة وتلبي احتياجات المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.

وأشار التقرير الذى تلقته د.منال عوض إلى أن أعمال المتابعة أسفرت عن تسليم 120 نموذج (8) للتصالح إلى المواطنين، إلى جانب إصدار وتسليم 24 رخصة بناء، بما يعكس انتظام دورة العمل وسرعة إنجاز الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية ، كما أجرت اللجنة أيضًا مرورًا ميدانيًا ليليًا لمتابعة جهود رفع الإشغالات وتحسين مستوي النظافة ومراجعة التزام المحال التجارية وغلق الغير مرخص وتوفير سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة الخاصة لتقديم خدمات تراخيص المحال العامة، بهدف تيسير إجراءات الترخيص للمواطنين، وتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية، وتحقيق الانضباط، ودعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار أعمال المتابعة الميدانية والفنية خلال الفترة المقبلة لمنظومة المحال العامة ، لضمان استقرار منظومة التشغيل، وتحقيق أعلى مستويات جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتطوير الخدمات الحكومية.

التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة منظومة تراخيص المحال العامة منال عوض تراخيص المحال منصة مصر الرقمية

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