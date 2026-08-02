طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية أزهر دور ثان يمتحنون أصول الدين والدراسات

يؤدي طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية اليوم الأحد، الامتحان بمادتى التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، في امتحانات الدور الثاني كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الامتحان بمادتى أصول الدين ورقة اولى (التفسير والحديث) والعلوم العامة والصحة ، وذلك بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وسط استعدادات مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وكان قد أكد قطاع المعاهد الأزهرية الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات، وتجهيز اللجان، وتوفير الاحتياجات اللازمة، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن تحقيق الانضباط وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء وانتظام.

وبدأت امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية وطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026، حيث تستمر امتحانات المرحلة الابتدائية حتى الخميس 6 أغسطس 2026، فيما تختتم امتحانات البرنامج التأهيلي يوم الخميس 6 أغسطس 2026، وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 8 أغسطس 2026، وذلك وفق الجداول المعتمدة من قطاع المعاهد الأزهرية.