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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد انفصالها عن أحمد خالد صالح.. هنادي مهنا تظهر مع ريم العدل في كواليس «خيال مريض» | صور

"أول ظهور لـ هنادي مهنا بعد إعلان انفصالها عن أحمد خالد صالح
"أول ظهور لـ هنادي مهنا بعد إعلان انفصالها عن أحمد خالد صالح
علا محمد

كشفت مُصممة الأزياء ريم العدل عن مشاهدتها العرض المسرحي «خيال مريض»، بطولة الفنان هشام ماجد وهنادي مهنا، وعدد من النجوم.

وكان جمهور الفنانة هنادي مهنا قد تفاجأ بإعلان انفصالها عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح، بعد زواج استمر 5 سنوات، إذ تزوج الثنائي في نوفمبر 2020.

وشاركت ريم العدل صورًا من كواليس المسرحية عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وظهرت في الصور برفقة ابنتها والفنان هشام ماجد والفنانة هنادي مهنا، في أحدث ظهور لها منذ إعلان انفصالها عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح منذ أيام.

وكتبت ريم العدل تعليقًا على الصور: «شوفت امبارح مسرحية خيال مريض، اتبسطت جدًا جدًا جدًا بجد.. ضحكت قوي واتأثرت قوي، شكرًا لكل واحد في المسرحية على المسرح أو في الكواليس».

وأضافت: «هشام ماجد أخويا وصاحبي وعِشرة العمر كله، خطير خطير على المسرح. هنادي مهنا قمررررر وتجَنن، توتا مفيش زيه اتنين والله، أستاذ محسن منصور بجد أستاذ، دينا دياب ألذ من كده مافيش، نغم صالح إيه صوتك ده وحضورك ده ما شاء الله، وليد عبد الغني جميل قوي، أحمد نادي ربنا صارف لك حضور على المسرح مش عادي، حتى وإنت ساكت ما شاء الله».

وتابعت: «محمد محمدي مخرج جامد قوي، عمرو باتريك أكتر واحد شوفته في حياتي عنده ضمير في شغله والله، بشمهندس محمود صبري بجد أستاذ ورئيس قسم، مش ممكن الشطارة وحلاوة بجد، الشغل عظيم بجد ممتع».

واختتمت ريم العدل تعليقها قائلة: «وأخيرًا بقى أحب أشكر صاحبتي وحبيبتي المنتجة الحلوة الذكية الشاطرة يارا حسن، فخورة، بجد برافو يارا، شكرًا على العرض، بجد اتبسطت جدًا جدًا فوق ما تتخيلوا والله».

مسرحية «خيال مريض»

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي سيكولوجي حول «الدكتور طه»، وهو طبيب نفسي يعتمد على الدراما وتمثيل المواقف كوسيلة مبتكرة لعلاج مرضاه ومساعدتهم على مواجهة مشكلاتهم النفسية.

ومن خلال الحالات المختلفة التي يتعامل معها الطبيب، تتوالى المواقف الكوميدية التي تكشف جوانب إنسانية ونفسية متنوعة، مع التأكيد على أهمية فهم الذات والتغلب على الأزمات.

ويشارك في بطولة المسرحية كل من هشام ماجد، وهنادي مهنا، ومحمد عبد الرحمن، ونغم صالح، وأحمد الرافعي، ومحسن منصور، وهي من تأليف وإخراج محمد المحمدي.

مصممة الأزياء ريم العدل ريم العدل هشام ماجد هنادي مهنا خيال مريض

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