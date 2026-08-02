آخر تحديث لسعر عيار 21 في الصاغة الآن

استقر سعر أشهر عيار ذهب في أول تعاملات اليوم الأحد 2-8-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأشهر سعر عيار ذهب

وسجل آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا 5935 جنيها للشراء و 5885 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

سجلت تعاملات معظم أعيرة الذهب في مصر؛ استقرارًا داخل محلات الصاغة المصرية دون تغيير.

الذهب يتراجع

فقد سعر الذهب في مصر مقدار 5 جنيهات على مستوى محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5935 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6782 جنيها للشراء و 6725 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6217 جنيها للشراء و 6165 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5935 جنيها للشراء و 5885 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5087 جنيها للشراء و 5044 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 47.48 ألف جنيه للشراء و 47.08 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4045 دولار للشراء و 4043 دولار للبيع.

سبائك الذهب

أعلن مجلس الذهب العالمي، أن مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2026 سجلت 11.1 طن، بانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي بلغت خلالها المشتريات 11.6 طن، في وقت واصلت فيه السبائك والعملات الذهبية جذب اهتمام المستهلكين باعتبارها أداة للادخار والاستثمار.

تراجع المشغولات الذهبية

أظهرت البيانات أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2026 بلغت 4.9 طن، منخفضة بنسبة 14% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 الذي سجل 5.7 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري التي بلغت 5.2 طن.

وأوضح مجلس الذهب العالمي أن هذا التراجع يعود إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة وتقلبات سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، وهو ما أثر على الطلب على المشغولات الذهبية.

السبائك والعملات تواصل الصعود

في المقابل، ارتفعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى 6.2 طن، بزيادة 6% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 الذي سجل 5.9 طن، كما تجاوزت مشتريات الربع الأول من العام الجاري التي بلغت 5.7 طن.

وأشار المجلس إلى أن هذا النمو يعكس تحولًا في سلوك المستهلكين نحو الادخار والاستثمار في الذهب، على حساب شراء المشغولات الذهبية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.