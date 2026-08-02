فرصة للشراء.. توقعات بحدوث موجة صعود جديدة لأسعار الذهب

تتجه أنظار المستثمرين والمواطنين إلى سوق الذهب مع استمرار تذبذب الأسعار عالميًا، وسط توقعات بعودة المعدن الأصفر إلى مسار الصعود خلال الفترة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الأسعار الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء، خاصة لمن يستهدف الاستثمار طويل الأجل، مشيرًا إلى أن التراجعات الأخيرة جاءت نتيجة عمليات جني الأرباح، وليست مؤشرًا على تغير اتجاه السوق.

الأسعار الحالية فرصة مناسبة للشراء

أكد الدكتور بلال شعيب أن أسعار الذهب المتداولة حاليًا تعد مناسبة للشراء، موضحًا أن السوق ما زال يمتلك فرصًا جيدة للراغبين في الاستثمار، في ظل التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بيزنس حياة»، أن الارتفاعات المنتظرة لن تحدث بصورة مفاجئة، وإنما ستكون تدريجية، وهو ما يجعل الفترة الحالية ملائمة للدخول إلى سوق الذهب.

الاستثمار في الذهب يحتاج إلى صبر

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الذهب يعد من أدوات الاستثمار الآمنة التي تحقق عوائد جيدة على المدى الطويل، مؤكدًا أن تحقيق أرباح من الاستثمار في المعدن الأصفر يتطلب الاحتفاظ به لفترة زمنية مناسبة، وعدم التعجل في البيع مع أي تحركات قصيرة الأجل للأسعار.

جني الأرباح وراء تراجع الأسعار

وأشار شعيب إلى أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الذهب جاءت نتيجة قيام عدد من المستثمرين بعمليات جني أرباح، بعدما اشتروا الذهب في فترات كانت فيها أسعار الأوقية أقل من 3000 دولار، لافتًا إلى أن هذه التحركات تعد أمرًا طبيعيًا داخل الأسواق المالية.

توقعات بعودة الذهب إلى الارتفاع

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب سيظل من أفضل الملاذات الاستثمارية وأكثرها أمانًا على المدى الطويل، متوقعًا أن يعاود المعدن الأصفر الارتفاع خلال الفترة المقبلة، بما يعزز فرص تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين الذين يحتفظون به لفترات مناسبة.