رامي جمال ينتقد التعصب بين جمهور الموسيقى: بقينا زي جمهور الكورة

أبدى الفنان رامي جمال استياءه من حالة التعصب التي يشهدها الوسط الغنائي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المنافسة الفنية يجب أن تبقى في إطار الاحترام بعيدًا عن التقليل من جهود الآخرين.

وكتب رامي جمال، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: «موسم جميل للموسيقى المصرية، ألبومات كتير جميلة، بس شايف حاجة مش عجباني، إن جمهور الموسيقى بقى جمهور كورة أوي ومتعصب، ولجان وناس تقلل من مجهود المطرب اللي مش بتسمعه».

وأضاف أن النجاح الحقيقي لأي فنان لا ينتقص من نجاح غيره، داعيًا إلى دعم جميع الفنانين بدلًا من إثارة التعصب والخلافات بين الجماهير.

وأوضح أن الصراع الذى يروّج له البعض على مواقع التواصل لا وجود له بين المطربين أنفسهم، قائلًا: «على فكرة الصراع اللى بيتعمل ده المطربين نفسهم مش عايشينه، يعنى إحنا كلنا محدش بيبص للتاني، وكلنا ناجحين وورانا شركات كبيرة، وما بين نجاحنا وحفلاتنا وسفر وألبومات، نحب طبعًا المنافسة، بس أكيد اللى مش بيعجبك بيعجب غيرك والعكس».

ووجه رامى جمال انتقادًا لبعض من يصفون أنفسهم بالنقاد، مشيرًا إلى أن بعض الآراء المطروحة تفتقر إلى الدراسة والخبرة، وقال: «شايف كمان بعض النقاد اللي مش دارسين بيدخلوا في النص بآراء ياريتها لو صح».

واختتم رسالته بتهنئة جميع زملائه الذين طرحوا ألبوماتهم خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو الارتقاء بالموسيقى المصرية والحفاظ على مكانة الفن، حيث كتب: «فى الآخر مبروك لكل زمايلي اللي ألبوماتهم نزلت، الموسيقى فن راقي وممتع، وهدفنا أولًا وأخيرًا سمعة الفن والبلد العظيم اللى بنمثلها مصر».

