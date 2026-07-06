رامي جمال يرد على هيثم نبيل بسبب أزمة أغنية كنا صغيرين

نشر الفنان رامي جمال ردا على منشور للفنان هيثم نبيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوضح فيه وجهة نظره في اقتباسه أغنية “كنا صغيرين” من الفنان هيثم نبيل وتحديدًا في أغنية حملت نفس الاسم في ألبوم “كملنا بعض” عام 2010.

وقال رامي جمال : شكرًا حبيبي إنك فهمت الموقف وليك كامل الاحترام، وهي غلطة غير مقصودة من ورثة الغالي رحيم والحمد لله إنها جت مع شخص محترم زيك ورغم كده مشيت قانوني وخدت إذن منك ومن الجمعية بإعادة النشر تاني، وكله يهون عشان خاطر رحيم وجماله وخالد وورثته وشكرا يا هيثم على أدبك وذوقك مش غريب عليك.

ازمة اغنية كنا صغيرين

بينما قال الفنان هيثم نبيل فى منشوره : ممنعًا للغط وكلام كتير بيتبعتلي سواء من جمهور أو صحفيين، هي فعلًا أغنية كنا صغيرين بتاعتي في ألبومي الأولاني كملنا بعض ده مش تشابه لكن ده لحن مختلف غير لحني اللي كنت عامله بيها، الموضوع إن فيه فنانين كتير حابين يخلدوا ذكرى أخونا الغالي محمد رحيم فبيسمعوا أغاني من خلال زوجته، وصادف إن الأغنية ديه من أرشيف أغاني رحيم الله يرحمه اللي منزلش وهو كان لحنها زمان قبل مانا أخد الكلام وألحنها وأنزلها في ألبومي الأولاني وأنا شايف إن ده هدف محترم من صديقي رامي جمال وخصوصًا إني اتفاجئت إن المؤلف خالد أمين توفاه الله وخصوصًا إن اللي غناها أخ وصاحب رامي جمال، فالأغنية في بيتها، وأنا أكد سعيد إن ألحان محمد رحيم تفضل موجودة بينا ومبروك رامي الألبوم وإن شاء الله تكسر الدنيا ومبروك الغنوة الحلوة، وربنا يرحم محمد رحيم والشاعر خالد أمين.

وأوضح هيثم نبيل : وأخيرًا رامي تواصل معايا والموضوع حصل بمنتهى الود عشان مش حابب إن حد يصطاد في الماية العكرة إحنا في الآخر بنقدم فن يبسط الناس مش بنحارب وفي حاجات تانية أهم إنسانية تستدعي التجاوز عن التفاصيل الأصغر.