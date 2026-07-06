أحمد عبد الوهاب: الواقعية أحد أهم أسباب نجاح طارق فى ورد على فل وياسمين.. خاص

كشف الفنان أحمد عبد الوهاب عن سر نجاح شخصية طارق فى مسلسل “ورد على فل وياسمين” الذى قام ببطولته مع الفنانة صبا مبارك.

وقال أحمد عبد الوهاب فى تصريح خاص : أعتقد أن الواقعية وقرب الشخصية من الناس أحد أهم أسباب نجاح الشخصية، فهو شخصًا يمكن أن تقابله في حياتك اليومية، لديه نقاط قوة وضعف، يتردد أحيانًا، يخطئ أحيانًا أخرى، ويحاول طوال الوقت أن يفهم نفسه وما يريده من الحياة، فالجمهور اليوم أصبح أكثر ارتباطًا بالشخصيات الحقيقية والقريبة منه، ولذلك أظن أن كثيرين وجدوا جزءًا من أنفسهم في طارق أو رأوا فيه شخصًا يعرفونه، حتى تفاصيله اليومية وعلاقته بأسرته وطريقة تعامله مع المواقف المختلفة كانت أشياء مألوفة بالنسبة للناس، وهو ما ساعد على خلق هذا التعاطف الكبير معه.

مسلسل “ورد على فل وياسمين”

وحقق مسلسل "ورد على فل وياسمين" نجاحًا ملحوظًا طوال فترة عرضه، حيث استطاع جذب اهتمام المشاهدين من خلال قصته الاجتماعية الإنسانية وأحداثه المتشابكة، إلى جانب الأداء المميز لأبطاله الذين قدموا شخصيات متنوعة تركت أثرًا واضحًا لدى الجمهور.

ومع إسدال الستار على أحداث المسلسل؛ أكد عدد كبير من المتابعين أن شخصية "أحلام" ستظل من الشخصيات التي لا تُنسى، خاصة بعد النهاية الحزينة التي دفعت الجمهور للتفاعل بقوة، لتواصل صبا مبارك حصد الإشادات وتتصدر التريند بعد واحدة من أبرز محطاتها الدرامية في الفترة الأخيرة.