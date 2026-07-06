فى عيد ميلادها.. محطات مهمة في حياة غادة عبد الرازق

تحتفل اليوم الفنانة غادة عبد الرازق التي سلكت طريق الفن والنجومية بعيدا عن دراسة الحاسب الآلي التي حصلت عليها وحققت عديد من النجاحات خلال مشوارها الفني.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أهم أعمال "غادة عبد الرازق" خلال مشوارها الفني

نجاحات غادة عبد الرازق في الدراما

يعد من الأعمال التي جعلت من غادة عبد الرازق نجمة تلفزيونية مسلسل، عائلة الحج متولي، سوق العصر ،صراع الأقوياء، همسات في العاصمة، السفينة والربان، الخانكة، مع سبق الأسرار، الباطنية، سمارة، زهرة وأزواجها الخمسة، حكاية حياه،السيدة الأولى ، سلطانة المعز ، لحم غزال.

نجاحات غادة عبد الرازق في السينما

من أشهر الأفلام التي قدمتها خلال مشوارها الفني فيلم حرب كرموز، كارما،ال أختشوا ماتوا، جرسونيرة، ركلام ، كف القمر، بون سواريه، ادرينالين، دكان شحاته، حين ميسره، زي الهوا،45 يوم، الريس عمر حرب.

أهم 3 محطات في حياة غادة عبد الرازق

كشفت غادة عبد الرازق خلال برنامج " عايشة شو" عن أهم 3 محطات في حياتها .

وقالت المحطة الأولى في حياتي هي ابنتي روتانا .

أما المحطة الثانية فهي عملي ونجاحاتي في مجال الفن.

أما المحطة الثالثة في الأحفاد.

وعلى مستوى العمل الفني، قالت إن اهم محطاتها الفنية هي مسلسل "اللص الذي احبه" مشيرة إلى إنه يعتبر العمل الأول التي تعاونت فيه مع نجوم كبار مثل: شريف منير، شيرين سيف النصر، بالإضافة إلى مسلسل "عائلة الحاج متولي"، و"سوق العصر" و"مسألة مبدأ" وغيرها.

رفضها للمشاكل والأزمات

قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إن والديها كانا معترضان على دخولها إلى مجال التمثيل، معقبة: «والدتي كانت معترضة، وأبويا لو كان عايش مكنتش هعرف أدخل المجال أصلًا.

كما كشفت غادة أنها وقت حدوث الأزمات والمشكلات في الوسط الفني تشعر بالندم على دخولها هذا المجال.

وقالت : «أنا شخص واحد بيحارب مجال كبير براه وجواه، ولما بيحصلي مشاكل كتير، بقول يا ريتني ما كنت دخلت، وأول ما ألاقي حد بيقول لي أنت نجمتي المفضلة بنسى كل ده، لكن لما بتزيد المشاكل بقول إيه اللي دخلني ما كان زماني عايشة مرتاحة البال».

وأوضحت أنها لا تعيش في راحة خلال تواجدها في الوسط الفني، معقبة: «أنا مش عايشة مرتاحة لحد النهارده، لأني كل ما بنجح كل ما بتحارب أكتر».