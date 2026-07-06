قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة شاب شنقه حبل بقرة أثناء ربطها في الأقصر
دعاء الصباح لفتح أبواب الرزق الواسع.. كلمات تقلب موازين يومك
ادعاءات بلا أدلة.. نتنياهو يزعم رغبة قرى مسيحية لبنانية الانضمام لإسرائيل
5 صواريخ باليستية تضرب كييف.. قتـ.لى ومصابين وزيلينسكي يلوح باستهداف منشأة نفطية في بيلاروسيا
تفاصيل سعر الذهب في تعاملات اليوم الإثنين 6-7-2026
ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة؟
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3342 قتـ.يلا
الأحوال الجوية تربك استعدادات الأرجنتين قبل مواجهة مصر في كأس العالم
كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
موسكو: الناتو ماض في نهجه العدائي ولا مؤشرات على تغيير موقفه من روسيا
ذروة الصيف.. الرطوبة تتجاوز 80% في القاهرة والحرارة تصل لـ 43 بالصعيد
سعر أغلي عيار ذهب في الصاغة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

علي الحجار يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي.. 29 يوليو

علي الحجار
علي الحجار
محمد سعيد

يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفل غنائي في ساقية الصاوي يوم الأربعاء 29 يوليو الجاري، بقاعة النهر، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية. 

بوستر علي الحجار

ومن المقرر أن يقدم علي الحجار خلال الحفل بباقة متنوعة من أغانيه المميزة ، من بينها: «فجر بلادي»، و«الميدان»، و«الشهيد»، و«ورد بلدي»، و«قلب الحبيب»، و«مكتوبالي»، و«غزالة»، و«الزين والزينة»، و«لو تعرفي»، و«من غير ما تتكلمي»، و«سمرا وبعيون كحيلة»، و«أسهرلك»، إلى جانب عدد من الأغنيات التي يحرص جمهوره على طلبها في حفلاته.

ويأتي الحفل بعد أيام من مشاركته في أمسية فنية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مشروع «100 سنة غنا»، والتي خُصصت للاحتفاء بالموسيقار الراحل عمار الشريعي، وشهدت تقديم عدد من أبرز أعماله الموسيقية والغنائية.

المشروع الفنى 100 سنة غنا

يذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والإستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع إلى جانب إكتشاف ومنح الفرصة للمواهب والأصوات الشابة وإلقاء الضوء على قدراتهم الإبداعية. 

علي الحجار الفنان علي الحجار ساقية الصاوي أغاني علي الحجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

مجلس الشيوخ

حقيقة تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة

الحماية الاجتماعية

الرئيس السيسي يصدق على زيادات جديدة وعلاوات للموظفين.. التفاصيل وموعد الصرف

أسعار الطماطم

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الطماطم بالأسواق.. كم يصل سعر الكيلو؟

موجة حر

الصيف الحقيقي بدأ.. موجة حر غير مسبوقة وتحذيرات عاجلة

الكهرباء

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء ترسل رسائل نصية والتحويل يبدأ فورًا

مباراة مصر والأرجنتين

قناة مجانية مفتوحة للمشاهدة.. موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

ميسي

هل يغيب ميسي عن مباراة الأرجنتين ضد مصر فى دور الـ16 بكأس العالم؟

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

حديث: شاوِروهن وخالفوهن صحيح أم ضعيف؟.. الموقف الشرعي

بر الوالدين

ما صحة حديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟.. دار الإفتاء تجيب

قراءة الدخان قبل النوم

هل قراءة سورة الدخان قبل النوم تجعل 70 ألفا من الملائكة تستغفر لك؟

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| أرسلها لجروبات الغش.. ضبط المتسبب في تصوير ورقة امتحان إنجليزي الثانوية

إيمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| هل يفرض فيفا عقوبة على حسام حسن بسبب رفعه علم فلسـ طين؟

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| تراجع الدولار لهذا السعر لأول مرة منذ 4 أشهر

إيمان عبد اللطيف

الأوراق المطلوبة والخطوات لترخيص عربة طعام .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد