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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إحنا في الذروة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا بشأن حالة الجو

الأرصاد
الأرصاد
البهى عمرو

تعتبر الأحوال الجوية من العوامل المؤثرة في مختلف جوانب الحياة اليومية، إذ تؤثر بشكل مباشر في الأنشطة الاقتصادية، ووسائل النقل، والزراعة، والصحة العامة، وغيرها من القطاعات.

 وتساعد متابعة التغيرات الجوية وتحليلها على اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من آثار الظواهر الجوية المختلفة وتعزيز السلامة العامة، وأن الجميع من المواطنين تبحث عن حالة الجو قبل النزول من البيت.

الأرصاد
الأرصاد 

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هناك فرق بين درجات الحرارة المسجلة والمعلنة، وبين درجات الحرارة المحسوسة التي يشعر بها المواطن، وهذا أمر طبيعي في هذا الوقت من العام.

وأضافت خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه يُعد شهرا يوليو وأغسطس ذروة فصل الصيف، وأهم ما يميز هذه الفترة هو الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة.

حالة الطقس
الأرصاد 

وأوضحت أن البلاد تتأثر في هذا الوقت بمنخفض الهند الموسمي، الذي يجلب كتلًا هوائية مرتفعة الحرارة تمر فوق البحر المتوسط، فتكتسب كميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

أشارت إلى أن نسب الرطوبة تتجاوز 90% في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بينما تتجاوز 80% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، متابعة: "كلما اتجهنا جنوبًا نحو محافظات الصعيد، تقل نسب الرطوبة، لكن ترتفع درجات الحرارة، ولذلك نجد أن المناطق الساحلية تتميز بأعلى نسب للرطوبة، لكنها أقل في درجات الحرارة".

الحرارة
الأرصاد 

وتابعت: "بالنسبة لدرجات الحرارة، فلا توجد ارتفاعات ملحوظة، وإنما ارتفاعات طفيفة، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى في الظل اليوم 36 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل غدًا أيضًا 36 درجة، لكن الإحساس بها يصل إلى 38 أو 39 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة".

وواصلت: "إذا تعرض الشخص لأشعة الشمس المباشرة، فسيشعر بدرجات حرارة أعلى من ذلك، لذلك فإن الـ39 درجة هي درجة الحرارة المحسوسة في الظل نتيجة ارتفاع الرطوبة فقط، أما محافظات جنوب الصعيد، مثل الأقصر وأسوان، فتتجاوز فيها درجات الحرارة 40 درجة، وقد تصل إلى 42 أو 43 درجة مئوية، لكن انخفاض الرطوبة هناك يجعل الشعور بالحرارة أقل عند التواجد في أماكن مظللة".

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 6 يوليو 2026


أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المناطق، وجاءت على النحو الآتي:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.


الوجه البحري: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.


السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.


السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 35 درجة.


شمال الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة.


جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة، والمحسوسة 44 درجة.


 

الأحوال الجوية الصحة الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد

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