قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من يستحق إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة؟ .. رئيس مصلحة الضرائب تجيب
ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية
أبو العينين خلال رئاسة البرلمان الأورومتوسطي: محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة لم تؤدِ إلا إلى مزيد من العنف.. وفلسطين ستظل قضيتنا المركزية
تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتليجرام|والتعليم تتحرك
سفارة فلسطين تطلق كورال الأطفال الناجين من الحرب
بث مباشر.. انطلاق الموسم الثاني من مسابقة «دولة التلاوة» من مسجد السيدة نفيسة
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: مسؤوليتنا المشتركة تفرض مواجهة القضايا التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
تداول صورة مزعومة لامتحان انجليزي الثانوية العامة "على سجادة"|والتعليم تحقق
المستشارة الأممية السابقة للبيئة: أزمة المناخ تهدد قطاع الرياضة وتؤثر على اللاعبين والمنشآت
الأرصاد: طقس شديد الحرارة ورطب اليوم.. وشبورة صباحية وأمطار على بعض المناطق
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المصري المقبل
سويلم يتابع الاستعدادات لانطلاق أسبوع القاهرة التاسع للمياه أكتوبر المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: طقس شديد الحرارة ورطب اليوم.. وشبورة صباحية وأمطار على بعض المناطق

الحرارة
الحرارة
رحمة سمير

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، خلال برنامج «صباح البلد»، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، الأحد، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية.

طقس شديد الحرارة نهارًا

توقعت الهيئة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، في حين يسود ليلًا طقس مائل للحرارة رطب على معظم المناطق.

 

شبورة مائية وفرص أمطار

وأوضحت الهيئة أن شبورة مائية تتكون خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

 

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: 36 درجة مئوية.

الإسكندرية: 31 درجة.

شرم الشيخ: 38 درجة.

الغردقة: 37 درجة.

أسيوط: 40 درجة.

سوهاج: 41 درجة.

الأقصر: 42 درجة.

قنا: 43 درجة.

أسوان: 44 درجة، لتسجل أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم.

درجات_الحرارة طقس شديد الحرارة صباح البلد شديد الحرارة أمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

شاومينج: امتحان انجليزي الثانوية العامة قبل اللجنة بـ4 ساعات بـ500 جنيه|والتعليم:احذروا النصب

كأس العالم

فرج عامر: هذا المنتخب سيتوّج بلقب كأس العالم 2026

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم السبت

تراجع 200 جنيه.. آخر انخفاض لأسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

موعد انكسار الموجة الحارة

بعد تحذيرات الأرصاد.. الصيف يُكشر عن أنيابه بأقوى موجاته وموعد انكسارها

هيثم حسن

بعد التأهل التاريخي.. «شوبير» يكشف كواليس ملف هيثم حسن

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. تعرف على النسبة وموعد التطبيق

ترشيحاتنا

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

تمساح شبرامنت

تفاصيل ليلة الرعب في الجيزة.. حقيقة تمساح شبرامنت الذي هز منصات التواصل الاجتماعي

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

موسكو توسع تجربة سيارات الأجرة ذاتية القيادة.. وانتشار أكبر خلال 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد