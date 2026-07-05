الأرصاد: طقس شديد الحرارة ورطب اليوم.. وشبورة صباحية وأمطار على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، خلال برنامج «صباح البلد»، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، الأحد، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية.

طقس شديد الحرارة نهارًا

توقعت الهيئة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، في حين يسود ليلًا طقس مائل للحرارة رطب على معظم المناطق.

شبورة مائية وفرص أمطار

وأوضحت الهيئة أن شبورة مائية تتكون خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: 36 درجة مئوية.

الإسكندرية: 31 درجة.

شرم الشيخ: 38 درجة.

الغردقة: 37 درجة.

أسيوط: 40 درجة.

سوهاج: 41 درجة.

الأقصر: 42 درجة.

قنا: 43 درجة.

أسوان: 44 درجة، لتسجل أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم.