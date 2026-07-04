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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موجة حارة .. الحرارة المحسوسة تقترب من 45 درجة في جنوب الصعيد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تشهد مختلف محافظات الجمهورية، اليوم، استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تسيطر على البلاد، وسط ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، ما يضاعف الشعور بالأجواء الحارة، خاصة خلال ساعات الظهيرة، التي تُعد الفترة الأكثر خطورة للتعرض المباشر لأشعة الشمس.

طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد طقسًا شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس حار ورطب على السواحل الشمالية، نتيجة استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة المصحوبة بارتفاع نسب الرطوبة.

حرارة تلامس 45 درجة ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس وهذه التحذيرات

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع الرطوبة يؤدي إلى زيادة درجات الحرارة المحسوسة عن القيم المسجلة في الظل بعدة درجات، ما يجعل الشعور بالحرارة أكثر حدة.

جنوب الصعيد الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة

تواصل محافظات جنوب الصعيد تصدرها قائمة المناطق الأعلى حرارة على مستوى الجمهورية، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى في الظل ما بين 42 و44 درجة مئوية، بينما ترتفع الحرارة المحسوسة لتتراوح بين 43 و45 درجة مئوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وفي القاهرة الكبرى والوجه البحري، تسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 36 و37 درجة مئوية، بينما تصل المحسوسة إلى ما بين 38 و39 درجة مئوية بفعل ارتفاع نسبة الرطوبة.

أما السواحل الشمالية، فتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 30 و31 درجة مئوية، في حين تسجل الحرارة المحسوسة ما بين 33 و34 درجة مئوية.

وفي شمال الصعيد، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 و38 درجة مئوية، بينما ترتفع المحسوسة إلى ما بين 39 و40 درجة مئوية.

تحذيرات وإرشادات لتجنب الإجهاد الحراري

ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر التعرض للإجهاد الحراري، وفي مقدمتها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، والإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم.

حالة الطقس غدا

كما أوصت بارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، مع استخدام قبعة أو مظلة عند الاضطرار إلى الخروج خلال ساعات الذروة، حفاظًا على الصحة العامة وتقليل آثار الموجة الحارة.

السواحل الشمالية درجات الحرارة نسبة الرطوبة

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