الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

تصدّرت الفنانة الأمريكية هايدن بانتير محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار خبر وفاتها بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 36 عامًا، لتتحول قصتها إلى واحدة من أبرز الموضوعات التي شغلت الجمهور عالميًا.

وأكد ممثل الفنانة خبر وفاتها، كما أعلنت أسرتها رحيلها يوم الأحد 16 أغسطس 2026، بعد العثور عليها فاقدة الوعي في منزل بمدينة جرينفيل بولاية ساوث كارولينا الأمريكية.

حقيقة وفاة هايدن بانتير

الخبر ليس مجرد شائعة أو منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكدت مصادر إعلامية أمريكية موثوقة وفاة هايدن بانتير عن عمر 36 عامًا، بينما أعلنت السلطات أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة السبب الرسمي للوفاة.

وأوضحت تقارير أن فرق الطوارئ وصلت إلى مكان وجودها بعد تلقي اتصال طارئ، وحاول المسعفون إنعاشها، لكنها توفيت في موقع الحادث.

ماذا حدث في الساعات الأخيرة؟

بحسب المعلومات التي أعلنتها السلطات، عُثر على هايدن بانتير غير مستجيبة، ووصلت فرق الطوارئ إلى المكان بعد بلاغ في نحو الساعة 1:51 ظهرًا، قبل إعلان وفاتها في الساعة 2:32 ظهرًا.

وأظهر الفحص الأولي عدم وجود علامات إصابة أو صدمة جسدية، كما لم تعلن السلطات وجود شبهة جنائية في وفاتها حتى الآن. ولا يزال السبب الرسمي للوفاة غير محدد لحين استكمال التحقيقات والفحوص الطبية.

هل سبب وفاة هايدن بانتير جرعة زائدة؟

تداولت بعض التقارير معلومات عن وجود اشتباه أولي في تناول جرعة زائدة، كما أشارت تسجيلات اتصال الطوارئ إلى حالة توقف للقلب.

لكن من المهم التأكيد أن السبب الرسمي للوفاة لم يُحسم حتى الآن، ولذلك لا يمكن الجزم بأن جرعة زائدة كانت السبب النهائي للوفاة قبل صدور النتائج الرسمية للفحوص والتحقيقات.

من هي هايدن بانتير؟

اشتهرت هايدن بانتير منذ سنوات طفولتها، وحققت شهرة عالمية من خلال عدد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل Heroes الذي قدمت خلاله شخصية كلير بينيت، ثم مسلسل Nashville الذي لعبت فيه دور جولييت بارنز.

كما شاركت في أفلام شهيرة، من بينها Scream 4 وScream VI وRemember the Titans، لتصبح واحدة من الوجوه المعروفة في السينما والتلفزيون الأمريكي.

صراعها مع الإدمان والاكتئاب

كانت هايدن بانتير قد تحدثت علنًا خلال السنوات الماضية عن معاناتها مع الإدمان والاكتئاب واكتئاب ما بعد الولادة، كما تناولت جوانب من حياتها الشخصية والصعوبات التي مرت بها في مذكراتها التي صدرت عام 2026.

وكانت قد ابتعدت لفترة عن التمثيل قبل أن تعود إلى الشاشة، من بينها مشاركتها في Scream VI عام 2023.

ابنتها آخر ما تبقى من عائلتها

تركت هايدن بانتير ابنة تدعى كايا، من الملاكم الأوكراني السابق فلاديمير كليتشكو، وكانت علاقتها بابنتها من أكثر الجوانب التي تحدثت عنها خلال السنوات الماضية.

وتأتي وفاتها بعد وفاة شقيقها الأصغر جانسن بانتير عام 2023، وهو ما زاد من صدمة رحيلها المفاجئ بالنسبة لعائلتها ومحبيها.