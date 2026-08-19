موعد مباراة الأهلي وبرشلونة اليوم في كأس خوان جامبر .. والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني، في بطولة كأس خوان جامبر الودية التي ينظمها النادي الكتالوني سنويًا.

وتقام المباراة على ملعب كامب نو، معقل برشلونة، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتعد مواجهة برشلونة الثالثة للأهلي خلال معسكره في إسبانيا، بعد ما حقق الفوز على بادالونا بثلاثية نظيفة، قبل أن يخسر أمام يوروبا بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الآخر، يدخل برشلونة المباراة بعد ما حقق فوزًا كبيرًا على بازل السويسري بنتيجة 5-2 في آخر تجاربه الودية.

وتقام بطولة كأس خوان جامبر سنويًا خلال شهر أغسطس استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وتشهد تقديم اللاعبين الجُدد والجهاز الفني لبرشلونة أمام جماهير الفريق.

ويتصدّر برشلونة قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 47 لقبًا، بينما حققت عدة أندية أخرى اللقب مرة أو أكثر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة

ومن المقرّر أن تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وبرشلونة، عبر شاشتها والتطبيق الرسمي للقناة.