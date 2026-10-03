أخبار قنا | انتشال جثة ميادة بعد 5 أيام بحث فى نهر النيل.. إصابة 4 أشخاص في انفجار اسطوانة بوتاجاز

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها انتشال جثة ميادة بعد 5 أيام بحث في نهر النيل، فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن جثة والدتها، إزالة 62 تعديا على أراض زراعية وأملاك الري ومتغيرات مكانية، إصابة 4 أشخاص في انفجار اسطوانة بوتاجاز فى دشنا.



جارى البحث عن أمها.. انتشال جثة ميادة بعد 5 أيام بحث في نهر النيل بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة الطفلة ميادة بمنطقة البارود بعد 5 أيام بحث فى نهر النيل أمام قرية الكراتية التابعة لمركز قوص.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تواصل فرق الإنقاذ النهري والأهالى جهودهما لانتشال جثمان الأم والتى غرقت مع ابنتها أثناء محاولة انقاذها، خلال تواجدهما على شاطيء نهر النيل أمام منزلها.



قنا : إزالة 62 تعديا على أراض زراعية وأملاك الري ومتغيرات مكانية



واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا جهودها الميدانية المكثفة لمواجهة كافة صور التعديات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في إطار أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعديات على الشوارع العامة، بهدف استعادة حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن الحملة الميدانية الأخير تمكنت من إزالة 62 حالة تعدٍّ بمناطق متفرقة، مؤكداً استمرار المتابعة الرقابية والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات جديدة أولاً بأول.



إصابة 4 أشخاص في انفجار اسطوانة بوتاجاز بقنا



أصيب 4 أشخاص، إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال قنا، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات مختلفة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل بقرية السمطا، نتج عنه إصابة 4 مصابين، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى دشنا المركزي، لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لحالتهم الصحية.

