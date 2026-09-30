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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق مبادرة توعوية لمنع إلقاء المخلفات بنهر النيل والمجارى المائية بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة تكثيف حملات التوعية البيئية والمجتمعية بين المواطنين لمنع إلقاء المخلفات والنفايات بالترع والمصارف ونهر النيل.

وشدد محافظ قنا، على أهمية الحفاظ على المجاري المائية من التلوث باعتبارها شريان الحياة وحمايةً للصحة العامة والأراضي الزراعية والمظهر الحضاري للمحافظة.

وفي هذا الإطار، أطلق فرع جهاز شؤون البيئة بقنا، بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة لشؤون البيئة بالديوان العام، ومديرية التربية والتعليم، والري بقنا، ومجمع إعلام قنا، مبادرة توعوية موسعة تحت رعاية محافظ قنا.

نشر الوعي البيئي

وتستهدف المبادرة نشر الوعي البيئي وحث المواطنين والشباب وطلاب المدارس على المشاركة الإيجابية في الحفاظ على المجاري المائية وعدم إلقاء المخلفات بها.

من جانبه، أوضح الدكتور أسعد محمد، مسؤول التوعية والإعلام البيئي بجهاز شؤون البيئة بقنا، أن المبادرة تأتي ضمن إستراتيجية المحافظة لترسيخ السلوكيات البيئية السليمة، والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على كفاءة شبكات الترع والمصارف والمشاريع القومية لتبطين الترع.

وأشار محمد، إلى أن الحفاظ على النيل والمجاري المائية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف كافة الجهات والمؤسسات التعليمية والإعلامية والمجتمع المدني للوصول إلى كافة فئات المواطنين بمختلف المراكز والقرى.

قنا حملات التوعية البيئية نهر النيل الأراضي الزراعية المجاري المائية أخبار قنا

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