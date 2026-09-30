إعلان تاريخي للبنتاجون: أنهينا المهمة العسكرية في العراق

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بشكل رسمي أنها أنهت مهمتها في العراق، قائلة بكل وضوح: “أنهينا المهمة العسكرية في العراق، في إعلان تاريخي ينهي عشرين عامًا وأكثر من التواجد العسكري والغزو في العراق”.

وقال البنتاجون: “أمريكا وشركاؤها في التحالف يختتمون رسميا عملية العزم الصلب في العراق”.

وشدد البنتاجون على أن رحيله لا يعني عدم التعاون مع العراق، بقول الوزارة: “سنواصل تقديم تدريب موجه ودعم مخابراتي لشركائنا العراقيين في المرحلة المقبلة”.

وأضاف: “الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية، ومن المتوقع أن تقود قوات الأمن العراقية الجهود المستمرة لتأمين الدولة وكبح فلول تنظيم داعش”.

