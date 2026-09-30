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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلان تاريخي للبنتاجون: أنهينا المهمة العسكرية في العراق

البنتاجون
البنتاجون
محمد على

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بشكل رسمي أنها أنهت مهمتها في العراق، قائلة بكل وضوح: “أنهينا المهمة العسكرية في العراق، في إعلان تاريخي ينهي عشرين عامًا وأكثر من التواجد العسكري والغزو في العراق”.

وقال البنتاجون: “أمريكا وشركاؤها في التحالف يختتمون رسميا عملية العزم الصلب في العراق”.

وشدد البنتاجون على أن رحيله لا يعني عدم التعاون مع العراق، بقول الوزارة: “سنواصل تقديم تدريب موجه ودعم مخابراتي لشركائنا العراقيين في المرحلة المقبلة”.

وأضاف: “الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية، ومن المتوقع أن تقود قوات الأمن العراقية الجهود المستمرة لتأمين الدولة وكبح فلول تنظيم داعش”.
 

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون رسمي العراق

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