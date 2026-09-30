نائب رئيس الوزراء: القابضة للتشييد والتعمير ركيزة استراتيجية لدعم المشروعات التنموية والعمرانية

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، التي اعتمدت الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2026/2027، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة القابضة، برئاسة اللواء مهندس محمد مصطفى لبن، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير تمثل أحد الكيانات الاقتصادية الاستراتيجية في قطاع البناء والتشييد والمقاولات، بما تضمه من شركات تعمل في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات الاستشارية وإدارة الأصول، وما تمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وتنفيذية متراكمة، مشيرا إلى أن هذا التنوع يتيح لها دورًا مهمًا في دعم خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية والعمرانية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، بما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية الأساسية والعمران والخدمات، ويعزز قدرة شركات القطاع على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والخارجية.

وشدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على أهمية مواصلة الجهود لتنفيذ برامج الإصلاح والتطوير وإعادة الهيكلة، بالتوازي مع التوسع المدروس في المشروعات والشراكات مع القطاع الخاص والأسواق الإقليمية والأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الأصول، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي والمالي، بما يدعم استدامة النمو ويعزز قدرة الشركات التابعة على تنفيذ المشروعات الكبرى والمنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

واستعرض اللواء مهندس محمد مصطفى لبن، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، خلال الاجتماع، مؤشرات الموازنة المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2026/2027، حيث تستهدف تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 35.7 مليار جنيه بمعدل نمو يبلغ نحو 29% مقارنة بالمحقق فعليًا عام 2024/2025، إلى جانب تحقيق صافي ربح متوقع بقيمة 5.9 مليار جنيه، بمعدل نمو يبلغ نحو 57% مقارنة بالمحقق في عام 2024/2025.

وتناول العرض ملامح استراتيجية الشركة القابضة ومحاور العمل، في ضوء خطة متكاملة للإصلاح والتطوير وتعظيم الاستفادة من إمكانات الشركات التابعة وأصولها، ورفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي، والتوسع في مجالات الأعمال والشراكات والأسواق الخارجية.

وتتضمن استراتيجية الشركة القابضة مجموعة من البرامج الإصلاحية المتكاملة، وشملت إعادة الهيكلة المالية للشركات التابعة، وتسوية مشروعات تاريخيّة متعثرة لدى شركات المقاولات، وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب تطوير منظومة العمل المؤسسي ورفع كفاءة العنصر البشري. كما تشمل خطة التطوير تعزيز نظم الحوكمة والمراجعة الداخلية، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، ومواصلة خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام ERP، بما يدعم تطوير نظم الإدارة والتشغيل، ورفع كفاءة العمليات، وتحسين جودة البيانات ودعم اتخاذ القرار.

وفي إطار تنويع مصادر النمو وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تواصل الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات والشراكات الاستثمارية والعقارية، ومنها مشروعات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمدينة نيوهليوبوليس مثل "جادينا" و"القصبة الخضراء"، إلى جانب عدد من الشراكات والمشروعات العقارية الأخرى، كما تواصل شركة النصر للإسكان والتعمير تنفيذ عدد من المشروعات بالشراكة في منطقة المقطم، وفي مقدمتها تطوير كورنيش المقطم، إلى جانب مشروعات "أعالي" و"لامارا" و"بلاتوه" و"أرسيليا الأهرام"، وتنفذ شركة المعادي للتنمية والتعمير عددًا من المشروعات العقارية، من بينها "المعادي فيو الشروق" و"المعادي فالي" و"سي بيل" بمدينة المنصورة الجديدة، إلى جانب مشروعات أخرى بمنطقة المعادي.

واستعرض اللواء مهندس محمد مصطفى لبن محفظة مشروعات شركات المقاولات التابعة، والتي تضم المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، والنصر العامة للمقاولات (حسن علام)، والمساهمة المصرية (العبد)، والنصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو)، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، وهايديليكو، وتنفذ هذه الشركات مشروعات متنوعة على مستوى الجمهورية في مجالات البنية التحتية، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي والمعالجة، وخطوط الربط الكهربائي، والمدارس والمستشفيات، إلى جانب المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروعات المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"سكن لكل المصريين".

كما تنفذ الشركات التابعة مشروعات لصالح شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة، بما يعزز التكامل بين شركات القطاع، ويدعم الاستفادة من القدرات الفنية والتنفيذية المتاحة بها، وتشمل محفظة الأعمال عددًا من المشروعات الكبرى في مجالات البنية التحتية وتطوير المنشآت الصناعية، من بينها تطوير مصنع الملاكي بشركة النصر للسيارات، وتطوير مصانع للغزل والنسيج في المحلة وكفر الدوار ودمياط والدقهلية والمنيا، وتطوير شركة الدلتا للأسمدة، إلى جانب تطوير منتجع "كارنيليا" الفندقي بمرسى علم.

وفي إطار استراتيجية التوسع الخارجي، تواصل شركات المقاولات التابعة تنفيذ مشروعات في عدد من الأسواق العربية والأفريقية، في عدد من الدول، من بينها الإمارات وسلطنة عمان والعراق واليمن وبوركينا فاسو. ويأتي هذا التوسع في ضوء ما تمتلكه الشركات التابعة من خبرات فنية وتنفيذية وقدرات متخصصة، بما يتيح لها زيادة حجم الأعمال الخارجية وتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز حضور شركات قطاع التشييد والتعمير المصرية في الأسواق الإقليمية والأفريقية.

كما تناول العرض موقف مساهمة القابضة للتشييد في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية؛ حيث تم الانتهاء من القيد المؤقت لعدد 6 شركات تابعة، في إطار ما يستهدفه البرنامج من توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز دور سوق رأس المال، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.