وليد عبداللطيف: حمزة عبدالكريم أصبح مشروع برشلونة وإبراهيم عادل يحتاج للتطوير

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن فوز منتخب مصر على جنوب السودان كان مهمًا للغاية، خاصة بعد الأحداث التي شهدها المنتخب خلال الفترة الماضية.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "الفوز على جنوب السودان مهم جدًا، بعد الأحداث التي شهدها المنتخب قبل المباراة، ومنذ التعادل مع أنجولا، خاصة أن المباراة كانت في المتناول".

وأضاف: "حسام حسن لازم ياخد باله من تصريحاته، ومش كل شوية يطلع يقول حاجة ويرجع يقول مقصدش، لأن ده بيعمل حالة من الجدل حول المنتخب".

وتابع: "الأداء أمام أنجولا، بعيدًا عن نتيجة التعادل، كان سيئًا، وهو ما أحزن الجماهير الموجودة في الملعب".

وأوضح: "حمزة عبدالكريم أصبح مشروع برشلونة، وتم تعديل عقده ورفض إعارته، وهذا يؤكد أن النادي يرى فيه مستقبلًا كبيرًا".

وعن إبراهيم عادل، قال: "إبراهيم عادل لاعب مميز، ولكن مستواه عليه علامات استفهام، ولازم يطور من نفسه، وهو أناني بعض الشيء، ويحتاج إلى التعاون مع زملائه أكثر، لأنه يريد الرجوع وصناعة كل شيء بنفسه".

واختتم وليد صلاح عبداللطيف تصريحاته قائلًا: "أتمنى من الجهاز الفني للمنتخب التركيز مع اللاعبين والاختيارات خلال الفترة المقبلة، والعمل على توسيع قاعدة الاختيارات".