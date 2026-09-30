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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق العشري: حسام حسن نجح في تجاوز الضغوط.. وأعاد هيبة المدرب المصري

حسام حسن
حسام حسن
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

فتح طارق العشري، المدير الفني السابق، عددًا من الملفات الخاصة بالمنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مشيدًا بما قدمه المنتخب خلال الفترة الأخيرة، ومؤكدًا أهمية توحيد الصفوف واستثمار النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة.

وقال طارق العشري، خلال تصريحاته لبرنامج «الديفندر» مع الإعلامي الدكتور أحمد البكري، المذاع عبر قناة «الشمس»، إن المدير الفني يتحمل في كثير من الأحيان الجزء الأكبر من الضغوط داخل منظومة كرة القدم، مشددًا على أن شخصية المدرب وقدرته على احتواء الأزمات تمثل عاملًا أساسيًا في نجاح أي فريق.

وأضاف أن المدير الفني يكون أحيانًا «الحلقة الأضعف» داخل المنظومة، موضحًا أن المدرب الناجح هو من يستطيع جمع الفريق حوله والتعامل مع الأزمات بهدوء وحكمة.

وأشار العشري إلى أهمية المؤتمرات الصحفية بالنسبة للمدربين، قائلًا: «المؤتمرات الصحفية عبارة عن رسائل، سواء للجماهير أو للخصم، ولذلك يجب أن يتمتع المدرب باللباقة والكياسة، وأن يكون هادئًا وقادرًا على احتواء المواقف».

العشري يشيد بلاعبي المنتخب وتبديلات حسام حسن

وأشاد طارق العشري بما قدمه لاعبو المنتخب الوطني خلال مواجهة جنوب السودان، مؤكدًا أن الفريق نجح في التعامل مع الظروف الصعبة وتحقيق الهدف المطلوب.

وقال: «لاعبو المنتخب تفوقوا على أنفسهم أمام جنوب السودان، وكانت مباراة للعودة إلى الهدوء، وتبديلات حسام حسن كانت منطقية».

طارق العشري: حسام حسن رد على الجميع وأعاد هيبة المدرب المصري

وتطرق العشري إلى الضغوط التي تعرض لها حسام حسن خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن المدير الفني للمنتخب نجح في الرد داخل الملعب على الانتقادات والتوقعات التي أحاطت به.

وقال: «حسام حسن تعرض لضغوطات كبيرة، وتوقع البعض فشله في أمم أفريقيا وكأس العالم، لكنه رد على الجميع، وأنا مبسوط جدًا بنتائجه مع الفريق، لأنه رجع هيبة المدرب المصري».

العشري يطالب باستثمار الفوز ووضع النقاط على الحروف

وطالب المدير الفني السابق بضرورة البناء على الفوز أمام جنوب السودان، والعمل على توحيد الصفوف خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: «أتمنى أن نستثمر مباراة جنوب السودان لوضع النقاط على الحروف، والعودة لمنصات البطولات مرة أخرى، وأن نضع الخلافات جانبًا».

طارق العشري: الدوري المصري بوابة المنتخب

وأكد العشري أن الدوري المصري يمثل المصدر الرئيسي للاعبي المنتخب الوطني، في ظل محدودية أعداد المحترفين المصريين في الخارج.

وقال: «البوابة الرئيسية للمنتخب هي الدوري المصري، وإحنا الدوري بتاعنا قوي جدًا ومن أقوى الدوريات في المنطقة، ولذلك الدوري بتاعنا هو قوام المنتخب، في ظل قلة عدد المحترفين عندنا».

واختتم طارق العشري تصريحاته بالإشادة بحسام حسن، قائلًا: «حسام حسن عايش مع المنتخب وحافظ فريقه، وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة».

طارق العشري حسام حسن النتائج الإيجابية الإعلامي الدكتور أحمد البكري مواجهة جنوب السودان

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