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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

يناير 2027.. دفعة جديدة من أطباء الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط بالقوات المسلحة

القوات المسلحة
القوات المسلحة
قسم الخدمات

​صدق الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير ٢٠٢٧.  

​الشروط العامة للقبول

  • ​إجتياز المرشح الدورة التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
  • ​أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى
قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة
  • ​ألا يكون قد سبق الحكم على المرشح بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف وأن يكون حسن السير والسلوك
  • ​أن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابع لها المرشح
  • ​أن يكون المرشح لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام
  • ​أن يجتاز المرشح بنجاح إختبارات القياسات النفسية والإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار
  • ​أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة ( فترة التكليف )
القوات المسلحة
  • ​أن يلتزم المرشح بإرتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها
  • ​يشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير أن لا يزيد السن عن ( ٣٤ ) سنة فى يناير ٢٠٢٧ وأن لا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه عن ( ٣٨ ) سنة فى يناير ٢٠٢٧ ، وأن لا يقل التقدير عن جيد فى ( البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه )
  • ​أن يكون المرشح قد أمضى فترة الامتياز.  

​مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التى يتمتع بها المكلف 

  • ​يصدر قرار وزارى بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام فآخر طبقاً لإحتياجات القوات المسلحة
  • ​يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد إنتهاء فترة التكليف وبيان مدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدنى لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش
  • ​يحصل الضابط المكلف على العديد من الإمتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك
القوات المسلحة

​المستندات المطلوبة للتقديم 

  • ​صورة معتمدة ومختومة من المؤهل ( البكالوريوس - الماجستير - الإمتياز).  
  • ​صورة معتمدة ومختومة من قرار مزاولة المهنة.  
  • ​أصل شهادة الميلاد.  
  • ​فيش جنائى حديث موجه لوزارة الدفاع أصل وصورة.  
  • ​قيد عائلى.  
  • ​صورة قسيمة الزواج للمتزوجين.  
  • ​إقرار من الزوج يفيد بالموافقة على التكليف.  
  • ​موقف التجنيد للذكور.  
  • ​صورة معتمدة من قرار التعيين.  
  • ​بيان الحالة الوظيفية.  
القوات المسلحة
  • ​شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل.  
  • ​صورة بطاقة المرشح وبطاقة الوالد.  
  • ​عدد ( ٢ ) صورة ( ٤×٦ ) وكارت طولى ( ١٠×١٥ ).  

​التقديم والإستفسارات 

و​سيتم فتح باب سحب الملفات بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة ( فرع الإحتياط والمكلفين ) بالقيادة الإستراتيجية ( مجمع الخدمات ) إعتباراً من يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١٠/٠٣ ولمدة ( شهر ).  

و​لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع ( www.mod.gov.eg ).  

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