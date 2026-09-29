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حريق يندلع في سفينة بمضيق هرمز بعد إصابتها بقذيفة مجهولة المصدر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حريق يندلع في سفينة بمضيق هرمز بعد إصابتها بقذيفة مجهولة المصدر

حريق ناقلة
حريق ناقلة
القسم الخارجي

اندلع حريق على متن سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز، بعدما تعرضت لإصابة بقذيفة مجهولة المصدر، في أحدث حادث أمني يضاف إلى سلسلة الوقائع التي شهدها الممر الملاحي الاستراتيجي خلال الأسابيع الأخيرة، وسط استمرار التوترات الإقليمية وتأثيراتها على حركة التجارة البحرية.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، بأنها تلقت بلاغًا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول مساء الاثنين أثناء وجودها في مضيق هرمز. وأوضحت الهيئة أن الحريق الذي اندلع على متن السفينة جرى إخماده، وأن السفينة واصلت إبحارها بعد السيطرة على النيران.

وأكدت المعلومات المتاحة أن أفراد الطاقم بخير، فيما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار بيئية، كما لم تُعلن حتى الآن تفاصيل بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة أو طبيعة الحمولة الموجودة على متنها. ولم تحدد السلطات هوية الجهة التي أطلقت القذيفة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى وقت نشر التقارير.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة عالميًا. وكانت حوادث مماثلة قد وقعت خلال سبتمبر، من بينها تعرض ناقلة نفط لقذيفة مجهولة في 18 سبتمبر، ما أدى إلى اندلاع حريق قبل إخماده، وفق بيانات UKMTO.

كما أعلنت السلطات في 23 سبتمبر تعرض سفينة شحن لقذيفة مجهولة داخل المضيق، ما أدى إلى اشتعال النيران وإجلاء طاقمها، مع تسجيل إصابتين، بينما أعلنت سلطنة عُمان لاحقًا مقتل أحد أفراد طاقم سفينة «كيب داو» وإجلاء 27 آخرين بعد تعرضها للاستهداف قرب محافظة مسندم.

وتؤكد الوقائع المتتالية استمرار المخاطر الأمنية التي تواجه السفن التجارية في المنطقة، في وقت تتابع فيه الجهات البحرية الدولية الحوادث وتدعو السفن العابرة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، انتظارًا لاستكمال التحقيقات وتحديد ملابسات كل حادث والجهة المسؤولة عنه.

حريق ناقلة بترول نفط مضيق هرمز العالم

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