إسرائيل: البنزين يقفز إلى مستوى قياسي عند 8.27 شيكل للتر

تستعد أسعار الوقود في إسرائيل لتسجيل مستوى قياسي جديد، مع ارتفاع سعر لتر البنزين «أوكتان 95» إلى 8.27 شيكل، بزيادة قدرها 52 أغورة مقارنة بالسعر الحالي.

وأعلنت إدارة الوقود والغاز التابعة لوزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية، الثلاثاء، أن الأسعار الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء-الخميس.

وبموجب القرار، سيصل الحد الأقصى لسعر لتر البنزين الخالي من الرصاص «أوكتان 95» للمستهلك في محطات الخدمة الذاتية، شاملًا ضريبة القيمة المضافة، إلى 8.27 شيكل، بينما ستبقى رسوم الخدمة الكاملة عند 26 أغورة للتر.

وأرجعت إدارة الوقود والغاز الزيادة الحادة إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وصعود سعر صرف الدولار، إلى جانب تعديل ضريبة الإنتاج.

وكانت ضريبة الإنتاج قد خفضت الشهر الماضي بنحو 50 أغورة للتر بموجب قرار مؤقت، على أن ينتهي العمل بهذا التخفيض في نهاية أكتوبر المقبل، ما قد يدفع أسعار الوقود إلى مستويات أعلى.

ويأتي ارتفاع أسعار البنزين في وقت تواجه فيه الأسواق الإسرائيلية ضغوطًا متزايدة من تحركات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار، وسط ترقب لتأثير الزيادة الجديدة على تكاليف النقل والأسعار المحلية.