احتجاز طائرة إيرانية في إسطنبول بسبب ديون بـ3 ملايين يورو

شهد مطار إسطنبول واقعة تتعلق بشركة الطيران الإيرانية «كاسبيان إيرلاينز»، بعدما خضعت إحدى طائراتها لإجراء حجز قضائي على خلفية مديونية مستحقة لشركة تعمل في مجال خدمات الطيران والمراقبة بتركيا، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية ونقلته وكالة الأناضول.

وبحسب المعلومات المنشورة، تبلغ قيمة المديونية نحو 3 ملايين يورو، أي ما يعادل قرابة 3.4 مليون دولار، وهو ما أدى إلى بدء إجراءات قانونية بحق الشركة الإيرانية، قبل تنفيذ قرار الحجز على الطائرة الموجودة في مطار إسطنبول.

وكانت الطائرة، التي تحمل تسجيل EP-KPB، تستعد لتنفيذ رحلة من إسطنبول إلى إيران، وكانت قد استكملت إجراءات صعود الركاب عندما وصل محامو الشركة الدائنة وموظفو التنفيذ إلى المطار لتنفيذ القرار القضائي ومنع الطائرة من الإقلاع.

وعقب تنفيذ الإجراء، طُلب من الركاب وأفراد طاقم الطائرة النزول منها والعودة إلى مبنى الركاب، بينما خضعت الطائرة نفسها لإجراءات الحجز، ما أدى إلى عدم تنفيذ الرحلة المقررة في موعدها.

وتشير التفاصيل المتاحة إلى أن القضية ترتبط بمديونية تجارية وإجراءات تنفيذ قضائي، وليس بإجراء سياسي أو أمني معلن ضد الطائرة أو الشركة الإيرانية. كما لم تذكر المصادر التي تناولت الواقعة تفاصيل نهائية بشأن تسوية الدين أو موعد رفع الحجز عن الطائرة.

وتأتي الواقعة في وقت تواجه فيه شركات الطيران الإيرانية ضغوطًا متزايدة على عملياتها الدولية، في ظل القيود والعقوبات الجديدة التي أثرت خلال الأيام الأخيرة على عدد من الرحلات الإيرانية في دول المنطقة.

وتؤكد المعطيات المنشورة حتى 29 سبتمبر 2026 أن الطائرة جرى حجزها في مطار إسطنبول تنفيذًا لإجراء قضائي مرتبط بالدين المستحق، فيما تستمر الإجراءات القانونية بين شركة «كاسبيان إيرلاينز» والجهة الدائنة.