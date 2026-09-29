قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه المسؤولين بحسن التعامل مع المواطنين أثناء تقديم الخدمات
الرئيس السيسي للمسؤولين: ابذلوا أقصى ما لديكم من جهد مع ضرورة وجود عمل مؤسسي لضمان الحفاظ على الدولة واستقرارها
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما
الرئيس السيسي: قوة الدولة المصرية بمؤسساتها ووعي شعبها.. ويجب أن يتسم أداء المسئولين بالمزيد من الثقة
"دفعنا ثمناً كبيراً في 2011".. الرئيس السيسي يكشف أسباب بناء السد الإثيوبي ويؤكد: حماية وجودنا خط أحمر
مبعوث بوتين في واشنطن.. تحركات روسية لفتح مسار اقتصادي جديد مع ترامب
الرئيس السيسي: مصر خسرت نحو ٢٠ مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة
الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 89 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما.. تفاصيل
الرئيس السيسي: مصر تعرضت منذ عام 2020 وحتى الآن لصدمات اقتصادية.. ووعي المصريين حائط الصد أمام التحديات
الرئيس السيسي: عدم تسوية القضية الفلسطينية سبب عدم الاستقرار في المنطقة
ولي العهد السعودي يجدد التزام المملكة باستقرار السودان وسلامة أراضيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيبال: تعليق البحث عن 12 مفقودا جرفهم انهيار جليدي بجبال الهيمالايا

نيبال
نيبال
أ ش أ

أعلنت السلطات في نيبال اليوم الثلاثاء تعليق عمليات البحث عن 12 شخصا فقدوا قبل يومين إثر انهيار جليدي بجبال الهيمالايا، وذلك بسبب سوء وخطورة أحوال الطقس.

وقال رئيس فريق الإنقاذ إنه تم تعليق أعمال البحث بسبب سوء وخطورة الطقس وإن آمال العثور على المفقودين أحياء ضئيلة، وأوضح "بالنظر إلى وضع الجثث التي تم انتشالها، يستحيل أن ينجو الباقون لأن حجم الانهيار الثلجي هائل، لكن يمكن استئناف البحث عندما يذوب الثلج قليلاً"، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا".

ووقع الانهيار الجليدي، الأحد، وأسفر عن مصرع أربعة أشخاص تم انتشال جثامينهم خلال اليومين الماضيين وذلك بعدما جرف الانهيار مخيما للعاملين بالتسلق، والمفقودين هم من العمال النباليين وكانوا يعدون من أجل إطلاق رحلات استكشافية جديدة لقمة جبل "هيملونج" قرب الحدود مع الصين.

يذكر أن أحد أسوأ كوارث تسلق الجبال في نيبال خلال السنوات الأخيرة وقعت في عام 2014، حين أودى انهيار ثلجي بحياة 16 شخصا على جبل إيفرست، وفي عام 2015، حين تسبب زلزال في مقتل 18 شخصا على الجبل نفسه. وتعتمد نيبال بشكل كبير على سياحة تسلق الجبال ورحلات المشي الجبلي، وتضم 8 من أعلى 14 قمة جبلية في العالم.

نيبال انهيار جليدي جبال الهيمالايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

وزير التربية والتعليم

بعد تقنين أوضاعهم.. إلزام معلمي الحصة بالعمل بعد المواعيد الرسمية بأي مدارس أخرى حال تكليفهم بذلك

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

دعاء لقضاء الحاجة

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق.. ابدأ يومك به واستعد لرؤية أحلامك أمامك

شيكولاته دبي

بعد سحبها من الأسواق.. معلومات صادمة عن شوكولاتة تسبب الموت

ترشيحاتنا

القوات المسلحة

يناير 2027.. دفعة جديدة من أطباء الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط بالقوات المسلحة

وزارة العدل

استعلم عن نتيجة امتحان وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل.. من هنا

فرص عمل

وزارة العمل تعلن عن 958 وظيفة في 12 محافظة.. تفاصيل وطريقة التقديم

بالصور

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد