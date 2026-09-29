ربما تكون سببًا فى انتشارها أكثر.. المخرجة كاملة أبو ذكرى تنتقد انتشار أعمال الجريمة

عبرت المخرجة كاملة أبو ذكري، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن رأيها في انتشار مسلسلات الجريمة.

وقالت كاملة أبو ذكري: مسلسلات وأفلام عن السفاحين وجرائم قتل وإعادة سرد جرائم مرعبة ربما تكون سببًا فى انتشارها أكثر، وربما تؤدى إلى حالة من التعود والإثارة لفعل مثل هذه الجرائم».

هناك العديد من الأمثلة لأفلام تحدثت عن الجرائم والعنف، وكانت النتيجة شباب قاموا بفعل ما شاهدوه فى هذه الأفلام… مجرد راي شخصي.

توضيح :

وكانت قد نفت المخرجة كاملة أبو ذكري ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود أي خلافات بينها وبين الفنان خالد النبوي، على خلفية الشائعات التي زعمت أن مسلسل “مصطفى محمود” كان سببًا في توتر العلاقة بينهما، خاصة بعد تداول أنباء حول ترشيح النبوي في وقت سابق للعمل.

وعبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، علّقت كاملة أبو ذكري على ما تم تداوله قائلة: “أستاذ خالد النبوي صديقي وأستاذي وأخويا، ولا عمري أقدر أزعله أو أزعل منه.. عيب تقولوا كلام كذب”.