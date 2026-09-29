الرئيس السيسي: عدم تسوية القضية الفلسطينية سبب عدم الاستقرار في المنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن محاولات تهجير الفلسطينيين لم ولن تنتهي.

وقال الرئيس السيسي خلال لقاء مع مجلس الوزراء والمحافظين والخبراء والمتخصصين،: القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط"|.

وأضاف الرئيس السيسي :"عدم تسوية القضية الفلسطينية يعد سببا لعدم الاستقرار في المنطقة".



وقال الرئيس السيسي : التعافي من الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013 قد يستغرق حتى 15 عاما.

وأضاف الرئيس السيسي: مصر تعرضت منذ عام 2020 وحتى الآن لصدمات اقتصادية على رأسها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على قطاع غزة.

