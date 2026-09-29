ضبط مصنع مخللات بدون ترخيص والتحفظ على 24 طنًا بمغاغة بالمنيا

واصَل الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة العدوة شمال المنيا الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية، بالتنسيق الدكتور طه الفلاح جهاز حماية المستهلك وإدارة تموين العدوة والإدارة الصحية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المواطنين ، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع مخللات بدون ترخيص والتحفظ على 24 طنًا مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وفي سياق متصل شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، للتأكد من جودة السلع وتوافرها، والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية والاتجار بها، واصلت مديرية التموين بالمنيا حملاتها التفتيشية، برئاسة المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 315 مخالفة ومحضرًا، وضبط كميات من السلع والمواد البترولية والأسمدة المدعمة قبل التصرف فيها بطرق غير قانونية، من بينها 10 شكائر سماد مدعم تم التحفظ عليها قبل بيعها بالسوق السوداء.

كما أسفرت الحملات في مجال المواد البترولية عن تحرير 3 محاضر، من بينها محضران لإدارة محطات وقود «طلمبة رصيف» دون ترخيص، وضبط 720 لترًا من المواد البترولية داخل جراكن، قبل التصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء، بواقع 15 جركن بنزين 92، و11 جركن بنزين 80، و10 جراكن سولار.