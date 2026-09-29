«ثقافة وفن لكل مواطن».. برنامج المواطنة يفتح اليوم نوافذ الإبداع أمام أهالي المنيا

تواصل اليوم الثلاثاء فعاليات برنامج «المواطنة» بقرية تندة بمركز ملوي وقرية تله بمركز المنيا، والذي يقدم لأبناء القرى باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وبمشاركة الأطفال والشباب والأهالي.

ويحمل البرنامج شعار «ثقافة وفن لكل مواطن»، من خلال أنشطة تستهدف تعزيز الوعي الثقافي والمجتمعي، وتشجيع المواهب على الظهور والتطور، وإتاحة فرص أمام أبناء القرى لممارسة الفنون والتعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم داخل مجتمعاتهم المحلية.

وتتضمن الفعاليات تنظيم ورش للأشغال اليدوية والفنون المتنوعة، ومعرض للكتاب، وعروضًا للمسرح الشعبي، ولقاءات توعوية، إلى جانب ورش للحكي بالعرائس واستكمال عدد من الورش الفنية واليدوية، بما يجمع بين المعرفة والتعلم والترفيه واكتشاف المواهب.

وقال اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إن برنامج «المواطنة» يمثل أحد المسارات التي تعمل من خلالها المحافظة على توسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية، والوصول بها إلى القرى والمناطق المختلفة، مؤكدًا أن خطة البرنامج تستهدف تنظيم فعاليات في 60 قرية بمراكز المحافظة، بما يتيح للأطفال والشباب والأهالي فرصًا أوسع للمشاركة والإبداع واكتشاف المواهب.

