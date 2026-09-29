الرئيس السيسي: مصر تعرضت منذ عام 2020 وحتى الآن لصدمات اقتصادية.. ووعي المصريين حائط الصد أمام التحديات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تواجه الكثير من التحديات وهناك محاولات متنوعة ومتعددة للإضرار بالدولة المصرية؟



وقال الرئيس السيسي خلال لقاء مع الوزراء والمحافظين وعدد من الخبراء والمتخصصين: "الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013 ترتب عليها انكماش الاقتصاد المصري".

وقال الرئيس السيسي: "وعي المصريين هو حائط الصد أمام التحديات".

وأضاف الرئيس السيسي: “التعافي من الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013 قد يستغرق حتى 15 عاما”.

وتابع الرئيس السيسي: “مصر تعرضت منذ عام 2020 وحتى الآن لصدمات اقتصادية على رأسها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على قطاع غزة”.