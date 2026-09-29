أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه هناك اتفاق مهم مع بلجيكا بشأن تسليم 3 طائرات مقاتلة من طراز إف 16 بحلول نهاية العام، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



وقال زيلينسكي: “تسلمنا شحنات عاجلة من ذخائر إف 16 من بلجيكا وإسبانيا ودول أخرى”.

وأضاف زيلينسكي:" نحتاج إلى تعزيز قدراتنا على إسقاط الأهداف الجوية الروسية".

وقُتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 80 آخرين، اليوم الاثنين، جراء موجة هجمات روسية واسعة بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت عدة مدن أوكرانية، بحسب السلطات الأوكرانية.

وفي العاصمة كييف، اندلع حريق داخل مبنى الأكاديمية الوطنية للعلوم إثر استهدافه بطائرة مسيّرة روسية، فيما أظهرت لقطات مصورة أشخاصًا محاصرين داخل المبنى وهم يحاولون الفرار عبر النوافذ، بينما تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان من الطوابق المتضررة.