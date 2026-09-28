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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تطالب أوكرانيا باعتذار لكشفها معلومات لأسرى حرب شماليين

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
محمد على

طالب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أوكرانيا بتقديم تفسير رسمي واعتذار، متهماً كييف بالكشف عن عملية نقل أسيرين من كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية، ثم إنكار -بشكل زائف- وجود اتفاق بين الجانبين وعلى إبقاء هذه الخطوة طي الكتمان.

وقال سيونج جي-هونج، كبير السكرتيرين الرئاسيين للعلاقات العامة، في بيان  "يعرب المكتب الرئاسي عن أسفه الشديد إزاء قيام أوكرانيا بالكشف عن الأمر من جانب واحد، وما تلا ذلك من إعلان زائف يفيد بعدم وجود اتفاق على عدم الإفصاح عن المعلومات".

وأضاف أن الحكومة تدرس اتخاذ تدابير إضافية بشأن هذه المسألة إذا لزم الأمر.

وأوضح سيونج أن أوكرانيا ناقشت مراراً مسألة نقل الأسرى مع سيول عبر قنوات مختلفة وطلبت الحفاظ على السرية، معللة ذلك بأن الكشف العلني قد يثير انتقادات داخلية تتهم كييف بالتخلي عن فرصة لمبادلة الجنود بأسرى أوكرانيين.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية وافقت على إبقاء عملية النقل سرية مراعاةً لاعتبارات أمنية ودبلوماسية وإنسانية، بما في ذلك سلامة الأسرى وعائلاتهم.

ووفقاً للبيان، كشفت أوكرانيا لاحقاً عن عملية النقل خلال خطاب الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تشاور مسبق كافٍ، ثم نفت بعد ذلك وجود أي اتفاق للسرية.

ألحق ضرراً جسيماً بالثقة بين الحكومتين

وقال سيونج إن هذا الإنكار ألحق ضرراً جسيماً بالثقة بين الحكومتين وقد يضر بالعلاقات الثنائية.

وكان زيلينسكي قد صرح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأن أوكرانيا نقلت جنديين كوريين شماليين أسيرين إلى كوريا الجنوبية. 

وأوضح أن الرجلين أُرسلا إلى هناك مؤخراً بعد أسرهما أثناء القتال في صفوف القوات الروسية في الحرب ضد أوكرانيا.

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