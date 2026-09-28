إنتاج السيارات في تايلاند يرتفع بنسبة 10.9% خلال أغسطس 2026

كشفت البيانات الصادرة عن اتحاد الصناعات التايلاندي عن ارتفاع إنتاج السيارات في تايلاند بنسبة 10.93% في شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليصل إلى 124,646 مركبة.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الاثنين/ أن الإنتاج سجل تحسنا نسبيا في الآونة الأخيرة بعد تباطؤ وتراجع شهده القطاع سابقا، حيث ارتفع الإنتاج في شهر يوليو الماضي بنسبة 6.12% ثم تبعته زيادة شهر أغسطس بنسبة 10.93%.

من جهة أخرى، ارتفعت المبيعات المحلية للسيارات بنسبة 25.59% على أساس سنوي في أغسطس، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 20.07% في شهر يوليو الماضي.

كما أشار الاتحاد إلى أن صادرات السيارات انخفضت بنسبة 2.04% على أساس سنوي في شهر أغسطس، وذلك مقارنة بزيادة بلغت 2.39% في الشهر السابق عليه.

ويتوقع الاتحاد انخفاضا طفيفا بإنتاج العام بأكمله بنحو 3.33% نتيجة تراجع الصادرات بسبب التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وتخطط الحكومة لخفض معدلات ضريبة الاستهلاك لشركات السيارات التي تنشئ مرافق إنتاج في تايلاند وتعتمد على المكونات المحلية، وذلك لدعم الصناعة.

وتعد تايلاند أكبر مركز لإنتاج السيارات في جنوب شرق آسيا، كما تمثل قاعدة تصدير لبعض كبرى شركات تصنيع السيارات في العالم، بما في ذلك شركتي "تويوتا" و"هوندا".