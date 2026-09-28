60 %.. الرعاية الصحية تقدم حزمة مزايا مالية جديدة للعاملين بالمناطق النائية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرارًا رقم (3) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض المزايا المقررة للعاملين بالمناطق النائية والمناطق ذات الطبيعة الخاصة التابعة للهيئة، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم الكوادر البشرية العاملة بهذه المناطق، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، بما يدعم استدامة تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف المناطق التابعة للهيئة.

ونص القرار على استبدال جدول المناطق النائية المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2024، بالجدول المرفق بالقرار الجديد، والذي يتضمن المناطق والمنشآت التابعة للهيئة، والتصنيف المعتمد لكل منطقة أو منشأة، ليكون الجدول هو المرجع المحدد لنطاق تطبيق المزايا المقررة للعاملين بهذه المناطق والمنشآت.

النسب المالية المبينة قرين كل منطقة

ووفقًا للقرار، تُصرف للعاملين بالمناطق النائية والمناطق ذات الطبيعة الخاصة التابعة للهيئة النسب المالية المبينة قرين كل منطقة وفقًا للتصنيف الوارد بالجدول المرفق، ويُحتسب ذلك من كامل الأجر للعاملين بالهيئة، ومن قيمة الساعة للمتعاقدين على تقديم الخدمات الطبية والصحية.

وتبدأ النسب المالية المقررة من 7.5% للعاملين من داخل المحافظة و15% للعاملين من خارج المحافظة في التصنيف (أ)، وتبلغ 15% للعاملين من داخل المحافظة و30% للعاملين من خارج المحافظة في التصنيف (ب)، بينما تبلغ 22.5% للعاملين من داخل المحافظة و45% للعاملين من خارج المحافظة في التصنيف (ج)، وتصل إلى 30% للعاملين من داخل المحافظة و60% للعاملين من خارج المحافظة في التصنيف (د).

زيادة مدة الإجازة الاعتيادية المستحقة

كما تضمن القرار زيادة مدة الإجازة الاعتيادية المستحقة سنويًا للعاملين بالمناطق النائية بواقع 15 يومًا، وفقًا لنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وذلك بالإضافة إلى المزايا المالية المقررة وفقًا للتصنيف الوارد بالجدول.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن القرار يأتي في إطار اهتمام الهيئة بالعاملين باعتبارهم أحد المحاور الأساسية لاستدامة منظومة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة للكوادر العاملة بالمناطق النائية وذات الطبيعة الخاصة يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي، ودعم استدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة.

تطبيق المزايا الجديدة

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن تطبيق المزايا الجديدة يتم وفقًا للتصنيف المعتمد لكل منطقة أو منشأة والوارد تفصيلًا بالجدول المرفق بالقرار، مؤكدًا أن الجدول يحدد بصورة واضحة المناطق والمنشآت المشمولة بالمزايا الجديدة، ونطاق تطبيق النسب المالية المقررة للعاملين بها.

وأضاف أن دعم العاملين بالمناطق النائية وذات الطبيعة الخاصة يمثل جزءًا من توجه الهيئة نحو تعزيز كفاءة واستدامة الموارد البشرية الصحية، وضمان توافر الكوادر اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين في مختلف المحافظات والمناطق التابعة للهيئة، بما يدعم جهود الدولة لإتاحة خدمات رعاية صحية متكاملة للمواطنين في كل مكان.

ويتضمن الجدول الجديد عددًا من المناطق والمنشآت التابعة للهيئة بمحافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والأقصر، والسويس، وجنوب سيناء، وأسوان، وفقًا للتصنيف المحدد قرين كل منطقة أو منشأة.

ففي محافظة بورسعيد، يشمل التصنيف (أ) قسم الجنوب، بما يتضمن مستشفى 30 يونيو، وبحر البقر القديمة، وبحر البقر الجديدة، وحوض بدران، والعاشر من رمضان، والكاب، وأم خلف، والحي الإماراتي، والـ44 وحدة، بينما يشمل التصنيف (ج) منطقة شرق التفريعة، بما تتضمنه من وحدة طب أسرة سهل الطينة ووحدة طب أسرة سلام مصر.

وفي محافظة الإسماعيلية، يشمل التصنيف (ج) مركز ومدينة القنطرة شرق، بما يضم مستشفى القنطرة شرق، ومركز طب أسرة القنطرة شرق، ومركز طب أسرة الإسماعيلية الجديدة، ووحدة طب أسرة الأبطال.

وفي محافظة الأقصر، يشمل التصنيف (أ) المناطق والمنشآت الواردة بالجدول في القرنة وإسنا وأرمنت، حيث تشمل منطقة القرنة وحدة طب أسرة نجع البركة ووحدة طب أسرة قامولا، وتشمل إسنا وحدة طب أسرة توماس 2، ووحدة طب أسرة أحمد سعيد، ووحدة طب أسرة زرنيخ، ووحدة طب أسرة الغريرة، بينما تشمل أرمنت وحدة طب أسرة حاجر المحاميد، ووحدة طب أسرة حاجر الرزيقات، ووحدة طب أسرة أبودغار.

وفي محافظة السويس، يشمل التصنيف (أ) منطقة الجناين، بما يضم وحدة طب أسرة قرية عامر، ووحدة طب أسرة الجناين، ووحدة طب أسرة الشلوفة، ووحدة طب أسرة شندورة، كما يشمل التصنيف (ج) منطقة الجناين في وحدة طب أسرة جنيفة ووحدة طب أسرة كبريت، ويشمل التصنيف (أ) منطقة فيصل من خلال وحدة طب أسرة الرائد، بينما يشمل التصنيف (ج) منطقة عتاقة، بما يتضمن وحدة طب أسرة عرب العمارين، ومستشفى طوارئ العين السخنة، والمستشفى الميداني.

وفي محافظة جنوب سيناء، يشمل التصنيف (أ) منطقة رأس سدر، بما يضم مستشفى رأس سدر ومركز رأس سدر، ووحدة رأس مسلة ووحدة أبوصويرة، كما يشمل التصنيف (أ) منطقة الطور، بما تتضمنه من مجمع الفيروز الطبي، ومركز الزهراء، ومركز المنشية، ووحدة الجبيل، ووحدة الوادي.

ويشمل التصنيف (ب) منطقة نويبع من خلال مركز المزينة، بينما يشمل التصنيف (ج) منطقة سانت كاترين من خلال مستشفى سانت كاترين، ووحدة الإسباعية، ووحدة الطرفة. كما يشمل التصنيف (ب) منطقة أبوزنيمة، بما يتضمن مركز أبوزنيمة، ووحدة غرندل، ووحدة كيلو 9، ووحدة تال، ويشمل التصنيف (ب) منطقة أبورديس، بما يتضمن وحدة العرايشية ووحدة الطر، إلى جانب مركز دهب، بينما يشمل التصنيف (ب) منطقة شرم الشيخ، بما يضم مستشفى شرم الشيخ الدولي، ووحدة شرم الشيخ الدولي، ومركز الرويسات، ويشمل التصنيف (ج) منطقة طابا، بما تتضمنه من مستشفى طابا المركزي، ووحدة طابا، ووحدة القرية البدوية.

وفي محافظة أسوان، يتضمن الجدول عددًا كبيرًا من المناطق والمنشآت موزعة على قطاعات ومراكز المحافظة، حيث يشمل التصنيف (ب) قطاع أسوان، بما يتضمن الشلال، والجزيرة، والكوبانية، وأبو الريش قبلي، وهيصا، والخزان غرب، ومركز طب السيل، والمحمودية، والصداقة، وكيما، وجزيرة أسوان، وأسوان الجديدة، وخور عواضة، والمنشية، والكرور، والأعقاب الديسة، وغرب أسوان، وجزيرة سهيل، ومركز صحة أول، والسد العالي، وفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان (المقر الإداري)، بينما يشمل التصنيف (ج) وحدة طب أسرة العلاقي، وظهير الصحراوي، وأبوسمبل السياحي.

كما يشمل التصنيف (ب) قطاع دراو، بما يتضمن الجعافرة، والمنصورية بحري، والقفطية، ونجع ونس، والشطب، والحربياب، ومركز طبي حضري، والرقبة، ويشمل التصنيف (ب) قطاع نصر النوبة، بما يتضمن الدورتنقالة، والمالكي، وقورته ثالث، والعلاقي، وعنيبة، وأبوسمبل التهجير، وبلانة، وقسطل، ومركز طبي حضري، وإبريم، ودابود، وأدندان. كما يشمل التصنيف (ج) عددًا من الوحدات بقطاع نصر النوبة، وهي وحدة طب أسرة توشكي غرب، ووحدة طب أسرة خريت، ووحدة الحكمة، والكرامة، ووادي العرب، ووادي النقرة.

ويشمل التصنيف (ب) قطاع كوم أمبو، بما يتضمن رعاية طفل كوم أمبو، حجازة، منيحة، الإسماعيلية، الكفور، الخور قبلي، الرغامة غرب، العتمور المستجد، البيارة، فطيرة، العتمور قبلي، جعفر الصادق، سلوا قبلي، الكاجوج، المنشية الجديدة، والسلسلة، بينما يشمل التصنيف (ج) وحدة طب أسرة العدوة، ووحدة طب أسرة فارس، ووحدة طب أسرة عرب كيما، ووحدة طب أسرة عزبة العرب.

كما يتضمن الجدول قطاع إدفو، حيث يشمل التصنيف (ب) المريناب، والسباعية، والعوضلاب، والشرفا، والكلح غرب، والبصيلية قبلي، وحاجر أبو خليفة، والأخصاص، والغنيمية، وحاجر البلاليص، ومركز حاجر البصيلية، ومركز رعاية طفل إدفو، ونجع هيكل، والنزل، والطوناب، والشيخ مصطفى، والعطواني، والدقاديق، والشيخ علي، والمحاميد، والشروانة قبلي، ووادي عبادي، والرديسية، والمفالسة، والفوزة، والعوينية، بينما يشمل التصنيف (ج) وحدة طب أسرة الشهامة، ووحدة طب أسرة الرقيقين، ووحدة طب أسرة عمرو بن العاص، ووحدة طب أسرة الوقاداب، وقرية وادي الصعايدة.

ويتضمن الجدول كذلك المنشآت التي سيتم نقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية بعد اكتمال إجراءات نقلها، ما عدا كلابشة والغوالية والعكرمية، حيث وردت هذه المنشآت ضمن التصنيف (ب)، فيما أدرجت كلابشة (أسوان)، والغوالية (إدفو غرب)، والعكرمية (إدفو غرب) ضمن التصنيف (ج).

ويأتي إدراج المناطق والمنشآت بهذا التفصيل في الجدول المرفق بالقرار لتحديد نطاق تطبيق المزايا المالية والإجازات المقررة للعاملين، وفقًا للتصنيف المعتمد قرين كل منطقة أو منشأة، بما يضمن تطبيق أحكام القرار على الجهات والمواقع المحددة رسميًا.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الاستثمار في الكوادر البشرية العاملة بالمناطق النائية وذات الطبيعة الخاصة يمثل استثمارًا مباشرًا في استدامة الخدمة الصحية وجودتها، مشيرًا إلى أن دعم العاملين وتوفير المزايا المناسبة لطبيعة مواقع العمل يعزز قدرة الهيئة على الحفاظ على الكفاءات واستدامة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف المناطق.

ويُعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات إعمال مقتضاه، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.