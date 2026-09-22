الرعاية الصحية يوافق على إطلاق خدمات الغسيل الكلوى للوافدين للسياحة العلاجية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية اجتماعه الدوري رقم (102)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لمتابعة مستجدات العمل المؤسسي وتطوير الخدمات الصحية، واستكمال عدد من الملفات المرتبطة بكفاءة الأداء وتعظيم الموارد واستدامة تقديم الخدمات.

التأمين الصحي الشامل

وفي مستهل الاجتماع، اعتمد مجلس إدارة الهيئة الهيكل الجديد للفروع والمجمعات الطبية والمستشفيات بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، ضمن خطة تحديث الهياكل التنظيمية ورفع كفاءة العمل وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة أكثر فاعلية.

كما وافق المجلس على تدريب طلاب الامتياز بكلية التمريض بجامعة قناة السويس بمراكز ووحدات الرعاية الأولية التابعة للهيئة، وفق معايير التدريب المعتمدة.

ووافق المجلس أيضًا على السير في إجراءات بروتوكول تعاون مع جامعة قناة السويس، دعمًا للتكامل بين المؤسسات الصحية والأكاديمية وتعزيزًا للتدريب الإكلينيكي لطلاب كلية الطب، والتوسع في التعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

وفي إطار دعم التدريب العملي وتأهيل الكوادر التمريضية، وافق المجلس على إعفاء طلاب الامتياز بمدارس ومعاهد التمريض الحكومية من تكاليف التدريب المقررة بمستشفيات الهيئة، بما يسهم في تيسير إتاحة فرص التدريب العملي داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، ودعم إعداد كوادر تمريضية مؤهلة وفق احتياجات منظومة الرعاية الصحية.

واختتم المجلس بالموافقة على إطلاق خدمات الغسيل الكلوي للوافدين للسياحة العلاجية ضمن برنامج «Holiday Dialysis»، بما يدعم تطوير خدمات المرضى الدوليين وتعزيز تنافسية الهيئة في مجال السياحة العلاجية، وتوسيع نطاق الخدمات المتخصصة المتاحة لهم.

هذا، وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (102)، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، وكل من السادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي للهيئة وعميد كلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، والمستشار فاروق محمد موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعبر تقنية «زووم»، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام أطباء مصر.

كما حضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور محمود الديب، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، ومحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للإدارة القانونية، والدكتورة ريهام سلامة، مدير عام الإدارة العامة لشئون المرضى الدوليين.