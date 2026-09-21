الرعاية الصحية: توطين تدخلات طبية متقدمة بأسوان تشمل TAVI وEVAR وقسطرة القلب والمخ والأوعية

استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، في ختام رحلة المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة، وذلك ضمن حملة «قصة الشامل.. 6 سنين نجاح ومكملين»، لتوثق من أسوان آخر محطات هذه الرحلة، وما شهدته محافظات المرحلة الأولى من تطور متواصل في الخدمات الصحية، وتطوير للمنشآت والقدرات الطبية، وتوطين للتخصصات والتدخلات الطبية المتقدمة.

وشهدت أسوان، باعتبارها آخر محافظات المرحلة الأولى، توسعًا متواصلًا في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها، حيث تم تقديم أكثر من 8.7 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، من بينها أكثر من 5.8 مليون خدمة من خلال منشآت الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب أكثر من 2.8 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمستشفيات، فضلًا عن إجراء أكثر من 1.9 مليون فحص طبي ومعملي، بما يعكس تكامل مستويات الرعاية الصحية وتعزيز إتاحة الخدمات للمنتفعين داخل المحافظة.

أكثر من 45 ألف عملية وجراحة

كما شهدت المحافظة إجراء أكثر من 45 ألف عملية وجراحة بمختلف التخصصات، منها نحو 35% من العمليات والتدخلات الكبرى والمتقدمة وذات المهارة، بما يعكس التوسع في تقديم الخدمات الطبية فائقة التخصص وتوطينها داخل أسوان، إلى جانب إدخال عدد من التقنيات والتدخلات الطبية المتقدمة، من بينها تقنية «TAVI» لتغيير الصمام الأورطي بالقسطرة وتقنية «EVAR» لعلاج تمددات الشريان الأورطي، فضلًا عن خدمات قسطرة القلب والأوعية الدموية والمخ، وجراحات المخ والأعصاب والأطفال والوجه والفكين.

وتضم منشآت هيئة الرعاية الصحية بأسوان حاليًا 105 منشآت صحية، تشمل 9 مستشفيات و96 مركزًا ووحدة لطب الأسرة، مع خطة للتوسع والوصول إلى 123 منشأة، بواقع 11 مستشفى و112 مركزًا ووحدة لطب الأسرة، بما يدعم التوسع الجغرافي في تقديم الخدمات الصحية ورفع القدرة الاستيعابية للمنظومة بالمحافظة.

وامتد التطوير إلى عدد من الخدمات والتخصصات النوعية، حيث تم دعم مستشفى النيل بأسوان بخدمات القلب والأوعية المتقدمة، إلى جانب التوسع في تخصصات المخ والأعصاب والأطفال وجراحات الأوعية والوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي، وإنشاء قسم لأمراض الدم بمركز أورام أسوان، وإضافة خدمات جراحات التجميل والحول بمستشفى العيون، فضلًا عن التوسع في جراحات المناظير بمستشفى كوم أمبو المركزي، بما يعزز تكامل الخدمات وتوطين التخصصات الطبية داخل المحافظة.

فيما تم تسجيل أكثر من 1.4 مليون مواطن، من إجمالي يقترب من 1.7 مليون نسمة بمحافظة أسوان، بنسبة تتجاوز 81% من اجمالي المواطنين، إلى جانب إجراء أكثر من 307 آلاف فحص طبي شامل، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من خدمات المنظومة ودعم جهود الوقاية والكشف المبكر وتعزيز الرعاية الصحية الأولية.

وتختتم أسوان بهذه المؤشرات رحلة محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي بدأت من بورسعيد وامتدت عبر محافظات المرحلة الأولى وصولًا إلى أسوان، في مسيرة شهدت على مدار ست سنوات تطويرًا متواصلًا للمنشآت الصحية، ورفع كفاءة وقدرات الفرق الطبية، وتوسيع نطاق الخدمات والتخصصات، وتوطين التقنيات والتدخلات الطبية المتقدمة، تمهيدًا لاستكمال مسيرة التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية.