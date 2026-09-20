7.5 مليون خدمة طبية وعلاجية .. الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بالسويس

استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، ضمن حملة «قصة الشامل.. 6 سنين نجاح ومكملين»، بما يعكس ما شهدته المحافظة من تطور في مستوى الخدمات الصحية والبنية التحتية والتجهيزات الطبية والتحول الرقمي، وتوفير خدمات صحية آمنة وشاملة ومستدامة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة.

وأوضحت الهيئة أن منشآتها الصحية بمحافظة السويس قدمت أكثر من 7.5 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وفق أعلى معايير الجودة، من بينها 3 ملايين خدمة من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة، إلى جانب إجراء أكثر من 26 ألف عملية وتدخل جراحي، كما بلغت نسبة العمليات المتقدمة وذات المهارة منها نحو 30%، بما يعكس تطور مستوى الخدمات التخصصية والجراحية المقدمة داخل مستشفيات الهيئة بالمحافظة.

543 سريرًا للإقامة الداخلية

وأضح بيان الهيئة، تبلغ الطاقة الاستيعابية لمنشآت الهيئة بمحافظة السويس 543 سريرًا للإقامة الداخلية، و141 سريرًا للرعاية المركزة، و27 سريرًا لرعاية الأطفال، و61 حضانة، و28 غرفة عمليات، بما يعزز قدرة المنشآت على تقديم خدمات علاجية متكاملة والاستجابة لمختلف الاحتياجات الصحية للمواطنين.

وفي إطار الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، حصلت 29 منشأة صحية بمحافظة السويس على درجات الاعتماد المختلفة وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR والمعترف بها من منظمة الاسكوا العالمية، وذلك بما يمثل 94% من إجمالي المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، بالتوازي مع تسجيل قرابة 600 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وشهدت منشآت هيئة الرعاية الصحية بالسويس تطوير العديد من المستشفيات ومنشآت الرعاية الأولية بالمحافظة، بما يدعم تكامل مستويات الرعاية الصحية وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، إلى جانب الانتهاء من ميكنة 100% من مراكز ووحدات طب الأسرة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتسريع تقديم الخدمات، وتحسين تجربة المنتفع.

كما نجحت الهيئة في توطين عدد من الخدمات الطبية المتقدمة بمحافظة السويس، من بينها القساطر القلبية والمخية، وزراعة القوقعة، والجراحات الميكروسكوبية الدقيقة، وإعادة توصيل الأطراف المقطوعة، إلى جانب خدمات تخصصية أخرى تعزز قدرة مستشفيات الهيئة على التعامل مع الحالات الطارئة والدقيقة وتقديم الرعاية الطبية المتقدمة داخل المحافظة.

وتضطلع مستشفيات الهيئة بمحافظة السويس بدور مهم في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والعاملين بالمناطق الصناعية، بما يتناسب مع الطبيعة الاقتصادية والصناعية للمحافظة، من خلال جاهزية خدمات الطوارئ والجراحات والتدخلات الطبية الدقيقة، ودعم سرعة الاستجابة للحالات والإصابات وتوفير الرعاية الصحية المتخصصة بالقرب من المواطنين ومواقع العمل.

وتأتي هذه الإنجازات ضمن حملة «قصة الشامل.. 6 سنين نجاح ومكملين»، التي توثق بالأرقام مسيرة تطور منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وما شهدته من تطوير للمنشآت والقدرات الطبية، وتوسيع لنطاق الخدمات، وتوطين للتخصصات والتقنيات الطبية المتقدمة، وتعزيز لجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.