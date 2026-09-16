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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل الرعاية الصحية..ونائب: له إيجابياته وسلبياته

الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان،
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان،
معتز الخصوصي

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض ايجي هيلث الدولي للصحة Egy health ، والذي انطلقت فعالياته أمس ، ويستمر خلال الفترة من 15 الي 17 سبتمبر الحالي.

وأكد وزير الصحة خلال المؤتمر أن ايجي هيلث منصة مهمة لبناء الشراكات والتواصل بين مختلف قطاعات الرعاية الصحية، مشيراً إلى التطور المستمر الذي يشهده الحدث واكتسابه المزيد من الخبرات والمشاركات، سواء من العارضين أو من خلال البرنامج العلمي، إلى جانب مشاركة قطاعات مختلفة من الدولة، مثل البنك المركزي و«مستقبل مصر»، ومشاركين من مختلف دول العالم.

مفهوم الصحة المستدامة

وأوضح الوزير أن الابتكار والتكنولوجيا أصبحا يسيطران على القطاع الصحي، خاصة في مجالات التصنيع الدوائي والهندسة الطبية، مشدداً على أن مفهوم الصحة المستدامة لا يقتصر على بناء المستشفيات وزيادة عدد الأسرة، وإنما يقوم على جودة الخدمات وكفاءة استخدام الموارد، مع التركيز على الوقاية والكشف المبكر بجانب العلاج. وأكد أن الاستثمار في الكوادر البشرية هو الثورة الحقيقية لمصر، مستعرضاً الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بوزارة الصحة والاستفادة من البيانات الضخمة الناتجة عن مبادرة «100 مليون صحة» في التعامل مع عدد من الأمراض والأورام والأمراض غير السارية.

وأشار عبد الغفار إلى انتقال مصر من التعامل مع المرض بعد حدوثه إلى الكشف المبكر والتدخل السريع من خلال 15 مبادرة رئاسية، مستشهداً بجهود القضاء على فيروس سي، ومؤكداً إمكانية تحويل الأهداف الصعبة والأحلام إلى واقع ملموس بالجهد والعمل الجماعي. وأشاد بالبرنامج العلمي للمؤتمر، الذي يتناول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإدارة البيانات والتصنيع الدوائي والجينوم الجزيئي والطب الشخصي وطب الرياضة والصحة النفسية، إلى جانب المشروع القومي للجينوم المصري، كما تطرق إلى ملف السياحة الصحية، مشيراً إلى إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية وإطلاق المنصة المتكاملة للسياحة الصحية «Tour4Cure»، داعياً إلى عمل كافة الجهات تحت مظلتها للترويج للخدمات وتسهيل حجوزات ورحلات المرضى بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض «إيجي هيلث» الدولي، أكد اللواء طبيب هشام الششتاوي، رئيس المؤتمر، ورئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن البرنامج العلمي للمؤتمر يواكب أحدث التحولات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الجلسات العلمية لا تقتصر على الجوانب السريرية، وإنما تمتد إلى مناقشة تطبيقات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج وتقديم الخدمات الطبية الذكية.

وأضاف أن المؤتمر يولي اهتمامًا خاصًا بمفهوم الشمول المالي وتأثيره في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية لمختلف فئات المجتمع، ودعم الاستثمار الصحي المستدام، إلى جانب استعراض المستجدات الواعدة في مشروع الجينوم المصري باعتباره خطوة مهمة نحو تطبيق الطب الدقيق، فضلًا عن تسليط الضوء على أبرز المبادرات الصحية التي تستهدف وضع صحة المواطن المصري في صدارة الأولويات.

وأشار الششتاوي إلى أن المعرض الطبي المصاحب يمثل منصة لعرض أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية في القطاع الصحي، بمشاركة نحو 300 شركة محلية وعالمية تعمل في مجالات الرعاية الصحية والأجهزة الطبية والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، مؤكدًا أن هذه الابتكارات تسهم في تغيير مستقبل الممارسة الطبية وتمكين الأطباء من تقديم خدمات صحية بكفاءة ودقة أكبر، بما يدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للقطاع الصحي قائم على العلم والتكنولوجيا الحديثة.

ومن جانبه قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إننا نعتبر الذكاء الاصطناعي من التكنولوجيا الحديثة المتطورة بشكل كبير جدا، وأرى أن البعض يتحدث عن سلبياتها، وبالفعل هناك سلبيات سنواجهها بالتشريعات، ولكن هناك إيجابيات كثيرة للذكاء الاصطناعي، ومن يستخدم إيجابيات التكنولوجيا سواء ذكاء اصطناعي أو أي تكنولوجيا فإن الإيجابيات مفيدة بشكل كبير جدا.

وأضاف بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": ولكن للأسف البعض يميل إلى السلبيات، حيث يستطيع الطالب الجامعي أن يقوم بعمل أبحاثه من خلال الذكاء الاصطناعي، ما سيوفر عليه كثيرا ويساعد في الحياة اليومية بشكل كبير جدا إذا استخدمت إيجابياته.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: كما أننا بصدد عمل توصيات كبيرة جدا، وسيكون بالتعاون مع الحكومة ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لطرح ملف الذكاء الاصطناعي، وستتم الاستعانة بخبراء متخصصين يتحدثون في إيجابياته وسلبياته.

وزير الصحة والسكان مؤتمر ومعرض ايجي هيلث الدولي للصحة قطاعات الرعاية الصحية البنك المركزي التصنيع الدوائي

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