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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل ما تشرب قهوتك.. جرب إضافة ملعقة كاكاو خام واكتشف الفوائد

الكاكاو
الكاكاو
ريهام قدري

هل فكرت يوما في إضافة معلقة صغيرة من الكاكاو الخام إلى فنجان القهوة الصباحي؟ 

هذه العادة البسيطة قد تمنح المشروب مذاقا مختلفا، كما يمكن أن تضيف إليه مجموعة من المركبات النباتية المفيدة عند تناولها باعتدال.

فوائد الكاكاو علي القهوة 

 

ويحتوي الكاكاو غير المحلى على مركبات نباتية تعرف باسم الفلافانولات، وهي مركبات ترتبط بعدد من الفوائد الصحية، خاصة عند اختيار الكاكاو الخام أو غير المحلى وتجنب الأنواع التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

1- غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الكاكاو على مركبات مضادة للأكسدة تساعد الجسم في مواجهة الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة، ولذلك يعد الكاكاو غير المحلى من الأطعمة التي يمكن إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن.

2- قد يدعم صحة القلب

ترتبط فلافانولات الكاكاو بصحة الأوعية الدموية، إذ تشير الأبحاث إلى أنها قد تساعد في دعم وظيفة الأوعية وتحسين تدفق الدم، خاصة عند تناول الكاكاو الغني بهذه المركبات ضمن نظام غذائي صحي.

3- يساعد على تحسين المزاج

يحتوي الكاكاو على مركبات قد ترتبط بوظائف الدماغ والمزاج، كما أن مذاقه ورائحته قد يجعلان فنجان القهوة تجربة أكثر متعة، خاصة في بداية اليوم.

4- قد يدعم وظائف المخ

تشير بعض الدراسات إلى أن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو قد يكون لها تأثير إيجابي على تدفق الدم إلى المخ، وهو ما دفع الباحثين إلى دراسة دور الكاكاو في دعم بعض الوظائف المعرفية.

5- مصدر لبعض المعادن

يوفر الكاكاو غير المحلى مجموعة من المعادن، من بينها المغنيسيوم والحديد والنحاس والمنجنيز، وتختلف الكمية وفقا لنوع المنتج والكمية المستخدمة.

6- قد يكون إضافة مناسبة لنظام غذائي متوازن

إضافة كمية صغيرة من الكاكاو الخام إلى القهوة يمكن أن تكون وسيلة بسيطة للحصول على مركبات نباتية إضافية، خاصة إذا كان الكاكاو غير محلى ولا يحتوي على إضافات كثيرة.

كيف تضيفين الكاكاو إلى القهوة؟

يمكن وضع نصف ملعقة إلى ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام غير المحلى في فنجان القهوة وتقليبه جيدا، ويمكن إضافة كمية صغيرة من الحليب إذا كان الطعم المر قويا.

ومع ذلك، لا يعني ذلك أن إضافة الكاكاو إلى القهوة تجعل المشروب علاجا لأي مرض، كما أن الإفراط في تناوله ليس ضروريا للحصول على فوائده. ويظل اختيار الكاكاو غير المحلى ومراعاة إجمالي كمية الكافيين والسكر التي يتم تناولها خلال اليوم أمرا مهما.

مصدر أجنبي: Cleveland Clinic

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قبل ما تشرب قهوتك.. جرب إضافة ملعقة كاكاو خام واكتشف الفوائد

الكاكاو
الكاكاو
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