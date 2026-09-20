بعد بيان الأعلى للإعلام.. كيف واجه القانون جرائم الابتزاز والتشهير؟

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال بيان أصدره أمس عن اتخاذ عدة إجراءات تستهدف صون الحياة الخاصة ومنع تداول المحتوى المتعلق بالأزمات والخلافات الأسرية.

و جرم القانون الابتزاز والتشهير باعتبارها أحد أبرز صور الاعتداء على خصوصية الأفراد وسمعتهم، حيث وضع القانون عقوبات رادعة لمواجهة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر المحتوى المسيء.

في هذا الصدد، واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة و انتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

عقوبة التشهير عبر مواقع التواصل

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

عقوبة الابتزاز الالكتروني

طبقا لنص المادة 308 من قانون العقوبات يعاقب بالسجن حال ثبوت المتهم بالتورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية.

كما يعاقب كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".