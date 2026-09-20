برلمانية: بيان الأعلى للإعلام يضع حدودًا واضحة للمناقشة والمساحة الشخصية

أكدت النائبة ضحى عاصي، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن اتخاذ إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين، يضع حدودًا واضحة للمناقشة والمساحة الشخصية، ويؤكد أن تداول الأزمات والخلافات الشخصية التي لا تمثل مصلحة عامة أمر مرفوض.

وأشارت «عاصي» في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»،إلى أن الخصوصية حق للجميع، سواء كان الشخص شخصية عامة أو مواطنًا عاديًا، مشددة على أن انتهاك الحياة الخاصة مرفوض خلقًا ودينًا وقانونًا، لما يترتب عليه في كثير من الأحيان من أضرار على الأشخاص وأسرهم.

الاغتيال المعنوي

وأوضحت عضو إعلام النواب أن هناك حالات يتحول فيها انتهاك الخصوصية إلى شكل من أشكال الاغتيال المعنوي، وهو ما يجعل اتخاذ إجراءات واضحة في هذا الشأن أمرًا طبيعيًا ومنطقيًا.



مشيرة إلى أن توقيت صدور البيان مهم، لأنه يؤكد أن مثل هذه الممارسات مرفوضة قانونًا، وأن من يتجاوز الضوابط والقواعد المنظمة يمكن أن يكون عرضة للمساءلة.