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متواضع للغاية.. رئيس طرابزون: محمد صلاح نجم عالمي وشخصية استثنائية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

متواضع للغاية.. رئيس طرابزون: محمد صلاح نجم عالمي وشخصية استثنائية

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

أشاد أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، بالنجم المصري محمد صلاح، بعد تألقه اللافت خلال مواجهة جالاتا سراي، مؤكدًا أن قائد منتخب مصر يتمتع بشخصية استثنائية إلى جانب موهبته الكبيرة داخل الملعب.

محمد صلاح 

وقال أرطغرل دوغان في تصريحات إعلامية: «محمد صلاح نجم عالمي، وإلى جانب أنه نجم عالمي فهو يتمتع بشخصية استثنائية ورائعة، إنه إنسان متواضع للغاية، ويضع كل اهتمامه حاليًا على التأقلم مع المدينة، ورغم أننا لا نستطيع الذهاب إلى هناك فإنه يتواجد في المرتفعات».

وقاد محمد صلاح فريق طرابزون سبور لتحقيق فوز كبير على ضيفه جالاتا سراي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

وافتتح محمد صلاح التسجيل لصالح طرابزون سبور بعد مرور 4 دقائق فقط من بداية اللقاء، بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة على يمين حارس جالاتا سراي، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة.

وفي الدقيقة 39، أضاف سافيولو الهدف الثاني لأصحاب الأرض من تسديدة رائعة، بعدما تلقى تمريرة مميزة من محمد صلاح، قبل أن يعود النجم المصري للتسجيل مجددًا في الدقيقة 44، ليعزز تقدم طرابزون سبور.

وأكمل محمد صلاح تألقه في الشوط الثاني، بعدما سجل الهدف الرابع لطرابزون سبور في الدقيقة 80، ليكمل أول هاتريك له في الدوري التركي، في ليلة استثنائية للنجم المصري.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 7 أهداف في الدوري التركي، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة، بعدما واصل تألقه مع طرابزون سبور منذ انضمامه إلى الفريق.

وشهدت المباراة أيضًا طرد ليزلي أوجوتشوكو، لاعب جالاتا سراي، بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 87، بعد تدخل قوي على أحد لاعبي طرابزون سبور.

وبهذا الفوز، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد جالاتا سراي عند 13 نقطة في صدارة المسابقة.

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