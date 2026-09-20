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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: صلاح عنده روح قتالية عالية.. واختياره طرابزون وراه مليون سبب

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بالتألق اللافت للنجم المصري محمد صلاح مع فريقه طرابزون سبور التركي، مؤكدًا أن تسجيله ثلاثة أهداف يمثل دفعة معنوية مهمة قبل الاستحقاقات المقبلة مع منتخب مصر.

منتخب مصر 

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «هاتريك محمد صلاح حاجة تفرح وتسعدنا، وكمان جه في وقته قبل تصفيات إفريقيا والكلام الكتير على محمد صلاح».

وأضاف: «أنا كان نفسي صلاح يدلع نفسه، يعني يروح الدوري الأمريكي مثلًا بعيد عن المنافسة، لكن واضح إن صلاح مبيعرفش يلعب في الأجواء الهادية دي».

وتابع شوبير: «صلاح بيحب التحدي، وعنده روح قتالية عالية جدًا وطموح كبير بيخليه يعمل حاجة».

وعن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور، أوضح: «اختياره لطرابزون أكيد وراه مليون سبب، لإنه كان عنده عرض من بشكتاش، المتصدر الحالي للدوري التركي».

واختتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: «صلاح طول ما هو بالروح دي، هيكمل والدنيا هتمشي معاه على أفضل حال».

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