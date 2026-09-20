مدرب إشبيلية يندهش من عدم ترشيح رافينيا للكرة الذهبية: «تخيلوا»

علق لويس بلازا، مدرب إشبيلية، على عدم ترشيح البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، لجائزة الكرة الذهبية، معربًا عن اندهاشه من الأمر.

وقال بلازا في تصريحات إعلامية: «تخيلوا أن رافينيا لم يتم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية».

وأضاف مدرب إشبيلية: «أعتقد أنه ستكون هناك دائمًا أشياء لن أفهمها أبدًا في كرة القدم»، في إشارة إلى استغرابه من عدم وجود اسم رافينيا ضمن قائمة المرشحين للجائزة.

وكان رافينيا قد قدم مستويات لافتة مع برشلونة خلال الفترة الماضية، ليصبح من أبرز لاعبي الفريق، وسط اهتمام كبير بمستواه وأدائه في المنافسات المختلفة.