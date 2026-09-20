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الرئيس السيسي لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية: وحدة السودان وسلامة أراضيه ثوابت لا يمكن المساس بها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية: وحدة السودان وسلامة أراضيه ثوابت لا يمكن المساس بها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رحمة سمير

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه جون راتكليف، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، تطورات الأزمة السودانية والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي.

وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الراسخ الداعم لوحدة السودان واستقراره والحفاظ على مؤسساته الوطنية الشرعية، مشددًا على أن سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه تمثل ثوابت لا يمكن المساس بها.

وأشار إلى انخراط مصر في مختلف الأطر الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة السودانية، بهدف وقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم مسار التسوية السياسية.

كما أكد الرئيس دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادته أو وحدة وسلامة أراضيه.

من جانبه أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجهات المعنية في البلدين، خاصة فيما يتعلق بالأزمة السودانية والأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي وأمن الملاحة الدولية.

الرئيس السيسي مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية السودان وحدة السودان القرن الأفريقي

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