الرئيس السيسي لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية: وحدة السودان وسلامة أراضيه ثوابت لا يمكن المساس بها

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه جون راتكليف، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، تطورات الأزمة السودانية والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي.

وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الراسخ الداعم لوحدة السودان واستقراره والحفاظ على مؤسساته الوطنية الشرعية، مشددًا على أن سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه تمثل ثوابت لا يمكن المساس بها.

وأشار إلى انخراط مصر في مختلف الأطر الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة السودانية، بهدف وقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم مسار التسوية السياسية.

كما أكد الرئيس دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادته أو وحدة وسلامة أراضيه.

من جانبه أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجهات المعنية في البلدين، خاصة فيما يتعلق بالأزمة السودانية والأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي وأمن الملاحة الدولية.