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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شحنت كارت الكهرباء والمبلغ اختفى.. 6 أسباب وراء انخفاض الرصيد

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

شحنت كارت عداد الكهرباء بـ500 جنيه، وبعد إدخاله في العداد فوجئت بأن الرصيد المتاح أقل بكثير من قيمة الشحنة.. أين ذهب باقي المبلغ؟ سؤال يتكرر بين مستخدمي العدادات مسبقة الدفع، خاصة عندما يحدث انخفاض كبير في الرصيد عقب عملية الشحن.

ولفهم ما يحدث، يجب أولًا معرفة أن قيمة الشحنة ليست بالضرورة مساوية للرصيد النهائي المتاح للاستهلاك، إذ يمكن أن تتضمن عملية الشحن خصومات مرتبطة ببيانات مسجلة على العداد أو حساب المشترك.

فعلى سبيل المثال، إذا قام أحد المشتركين بشحن الكارت بـ500 جنيه، ثم وجد أن الرصيد المتاح أصبح 200 جنيهًا فقط، فهذا لا يعني بالضرورة أن العداد أهدر أو فقد 300 جنيهًا، وإنما يجب مراجعة تفاصيل عملية الشحن لمعرفة البنود التي تم خصمها.

اسباب نفاذ رصيد عداد الكهرباء 

ومن أبرز أسباب  انخفاض رصيد عداد الكهرباء  بعد شحن الكارت:

1- وجود مديونية سابقة

إذا كانت هناك مبالغ مستحقة على المشترك، فقد يتم تحصيلها من قيمة الشحنة، وبالتالي لا تتحول قيمة الشحن بالكامل إلى رصيد متاح للاستهلاك.

2- الأقساط المسجلة على العداد

بعض العدادات يكون عليها أقساط مستحقة، مثل أقساط مقايسة أو استبدال عداد أو مديونية سابقة تم الاتفاق على سدادها بالتقسيط، ويمكن أن يتم تحصيل القسط من عمليات الشحن.

3-التسويات أو المبالغ المستحقة

قد توجد تسويات أو مبالغ مالية مسجلة على حساب المشترك، ويتم تحصيلها وفقًا للبيانات الموجودة على منظومة الكهرباء، وهو ما يؤدي إلى انخفاض صافي الرصيد بعد عملية الشحن.

4- الاستهلاك بالسالب قبل الشحن

في بعض الحالات يكون المشترك قد استهلك رصيد بالسالب حيث يقوم العداد باستلاف رصيد في الأوقات الصديقة حتى لايتم قطع الكهرباء.

5- الانتقال بين الشرائح

العداد مسبق الدفع يحاسب على الاستهلاك وفقًا لنظام الشرائح المعمول به، ولذلك فإن زيادة الاستهلاك خلال الشهر يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الكيلووات، ما يجعل الرصيد ينخفض بمعدل أسرع لدى بعض المشتركين.

6- خصومات أو رسوم مسجلة على عملية الشحن

يمكن أن تتضمن منظومة الشحن مبالغ أخرى مستحقة وفقًا لحالة العداد وحساب المشترك، لذلك فإن معرفة السبب الحقيقي وراء انخفاض الرصيد تحتاج إلى الاطلاع على تفاصيل عملية الشحن وليس الاكتفاء بالنظر إلى الرصيد النهائي.

وهنا يجب التأكيد على أن ظهور رسالة تفيد بنجاح شحن الكارت بقيمة معينة يعني تسجيل عملية الشحن بهذه القيمة، لكنه لا يعني بالضرورة أن القيمة بالكامل ستظل متاحة كرصد للاستهلاك، إذا كانت هناك مبالغ مستحقة يتم خصمها وفقًا للنظام.

ولذلك، إذا شحن المشترك الكارت بمبلغ كبير ثم فوجئ برصيد أقل بكثير، فلا يجب اعتبار الفرق أموالًا مفقودة قبل مراجعة بيانات العداد وحساب المشترك.

ويمكن للمشترك الذي يواجه فرقًا كبيرًا بين قيمة الشحن والرصيد الظاهر أن يتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها لطلب مراجعة عملية الشحن ومعرفة تفاصيل الخصومات والمبالغ التي تم تحصيلها، للتأكد من سبب انخفاض الرصيد، لان من مواصفات العدادات مسبقة الدفع على تسجيل بيانات الشحن والاستهلاك، إلى جانب بيانات المديونيات والأقساط وقيمة الرصيد، بما يسمح بمراجعة تفاصيل التعاملات المرتبطة بالعداد.

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