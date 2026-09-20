روان العربي تحصد لقب Nash Cup 2026 وتضيف إنجازًا جديدًا لـ وادي دجلة

واصلت روان العربى، المصنفة السابعة والأربعين عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة كأس ناش 2026 بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في النهائي على منافستها يَاشميتا جاديشكومار ، المصنفة السبعين عالميًا، بنتيجة 1-3، بواقع نقاط4-11 ، 3-11، 9-11، 11-9

وبهذا الفوز، تواصل روان العربى تحقيق النجاحات على المستوى الدولي، معززة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الاسكواش في العالم

وشارك في البطولة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 67,500دولار أمريكي، بواقع 33,750 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى.

جدير بالذكر أن بطولة كأس ناش 2026 تُعد من البطولات التي تستقطب نخبة من اللاعبين، وتتميز بمنافسات جادة ومستويات متقاربة، حيث تُقام في لندن، كاليفورنيا