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تصفيات 2027.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أنجولا وجنوب السودان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصفيات 2027.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أنجولا وجنوب السودان

منتخب مصر
منتخب مصر
يسري غازي

يواصل اليوم الأحد منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته لانطلاق مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويستعد منتخب مصر لخوض أولى مبارياته في التصفيات أمام أنجولا يوم 25 سبتمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي قبل أن يحل ضيفًا على جنوب السودان يوم 29 من الشهر نفسه وهو ما يضع الجهاز الفني أمام فترة زمنية محدودة لتجهيز جميع عناصر القائمة والعمل على الاستقرار على التشكيل والخطة قبل ضربة البداية.

ويترقب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن انتظارًا لاكتمال صفوف الفراعنة بانضمام جميع اللاعبين المحترفين إلى المعسكر المقام حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

وضمت قائمة حسام حسن 9 لاعبين محترفين وصل بعضهم إلى القاهرة بالفعل بينما ينتظر الجهاز الفني انضمام 5 لاعبين آخرين بعد ارتباطهم بمباريات مع أنديتهم.

ويأتي على رأس المحترفين الذين يخوضون مباريات اليوم الأحد هيثم حسن الذي يشارك مع سيلتك أمام رينجرز في ديربي اسكتلندا على أن يتوجه إلى القاهرة عقب انتهاء ارتباطه مع ناديه.

كما يخوض محمد عبد المنعم مباراة مع نيس أمام ليل في الدوري الفرنسي بينما يرتبط حمدي فتحي بمواجهة الوكرة أمام السيلية في كأس نجوم قطر.

ومن المنتظر وصولهم تباعًا مساء الاثنين 21 سبتمبر وصباح الثلاثاء 22 سبتمبر ليكتمل قوام الفراعنة قبل مواجهة أنجولا بثلاثة أيام تقريبًا.

وأنهى عدد من المحترفين ارتباطاتهم مع أنديتهم مبكرًا وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش ورامي ربيعة وحمزة عبد الكريم وهو ما منح الجهاز الفني فرصة أكبر للاستفادة من وجودهم داخل المعسكر والعمل على تجهيزهم للمباراة الأولى.

ويعكف حسام حسن خلال الفترة الحالية على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين إلى جانب تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية في محاولة للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل بداية التصفيات.

وكان منتخب مصر قد واصل تدريباته مساء السبت بمركز المنتخبات الوطنية في السادس من أكتوبر وسط تركيز من الجهاز الفني على الجوانب البدنية والفنية.

وشهد المران تطبيق عدد من الجمل التكتيكية قبل أن يختتم بتقسيمة حرص خلالها الجهاز الفني على متابعة مدى استيعاب اللاعبين للتعليمات والخطة التي يسعى إلى تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في المران كل من مصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء وعبد العزيز البلعوطي ومحمد هاني وأحمد فتوح ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور وعلي محمود ومصطفى زيكو ومحمود صابر وكريم حافظ ومهند لاشين وطارق علاء.

ومن المقرر أن يواصل الفراعنة تدريباتهم مساء اليوم الأحد في التاسعة مساءً على الملعب نفسه قبل اكتمال وصول باقي عناصر القائمة.

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